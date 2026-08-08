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Главная Спорт ПСЖ готовится расстаться с Сафоновым

ПСЖ готовится расстаться с Сафоновым

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 14:44
Сафонов может покинуть ПСЖ из-за трансфера вратаря сборной Японии
Матвей Сафонов. Фото: кадр из видео/"ПСЖ". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Французский "ПСЖ" планирует подписать вратаря сборной Японии Диона Сузуки. Это может привести к изменениям в вратарской линии команды и уходу россиянина Матвея Сафонова.

О предстоящем трансфере сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Дзион Судзуки
Дзион Сузуки. Фото: кадр из видео

"ПСЖ" готовит трансфер

По информации источника, "ПСЖ" готов заплатить итальянской "Парме" 35 млн евро за 23-летнего Сузуки. В то же время рассматривается вариант, при котором японского вратаря сразу после подписания контракта отдадут в аренду "Ювентусу", который также заинтересован в его услугах.

Несмотря на это, трансфер Сузуки может повлиять на дальнейшую судьбу нынешних вратарей парижской команды. Источники полагают, что после завершения сделки клуб может пересмотреть состав голкиперов, а среди претендентов на уход называют француза Люка Шевалье и Сафонова.

Окончательное решение будет зависеть от того, как сложится конкуренция за место в основном составе "ПСЖ" в начале нового сезона. Руководство клуба планирует оценить ситуацию после завершения летней трансферной кампании и ожидает, что Шевалье завершит адаптацию и улучшит свою игру.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер "Бенфики" объяснил свое решение оставить украинского вратаря Анатолия Трубина в запасе.

Также Новини.LIVE писал, что президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за карьерного роста и последующего увольнения его бывшей любовницы.

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ПСЖ Матвей Сафонов Сборная Японии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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