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Головна Спорт ПСЖ готується позбутися від Сафонова

ПСЖ готується позбутися від Сафонова

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 14:44
Сафонов може залишити ПСЖ через трансфер воротаря збірної Японії
Матвій Сафонов. Фото: кадр з відео/"ПСЖ". Фотоколаж: Новини.LIVE

Французький "ПСЖ" планує підписати воротаря збірної Японії Дзіона Судзукі. Це може призвести до змін у воротарській ланці команди та відходу росіянина Матвія Сафонова.

Про майбутній трансфер повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на L'Équipe.

Дзион Судзуки
Дзіон Судзукі. Фото: кадр з відео

"ПСЖ" готує трансфер

За інформацією джерела, "ПСЖ" готовий заплатити італійській "Пармі" 35 млн євро за 23-річного Судзукі. Водночас розглядається варіант, за якого японського воротаря одразу після підписання контракту віддадуть в оренду "Ювентусу", який також зацікавлений у його послугах.

Попри це, трансфер Судзукі може вплинути на подальшу долю нинішніх воротарів паризької команди. Джерела вважають, що після завершення угоди клуб може переглянути склад голкіперів, а серед претендентів на відхід називають француза Люку Шевальє та Сафонова.

Остаточне рішення залежатиме від того, як складеться конкуренція за місце в основному складі "ПСЖ" на початку нового сезону. Керівництво клубу планує оцінити ситуацію після завершення літньої трансферної кампанії й очікує, що Шевальє завершить адаптацію та покращить свою гру.

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ПСЖ Матвій Сафонов Збірна Японії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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