ПСЖ готовит трансфер Антонио Рюдигера на позицию Ильи Забарного

Илья Забарный. Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ" планируют купить нового центрального защитника. Футболист должен играть на той же позиции, что и Илья Забарный и Маркиньос.

О предстоящем трансфере сообщил портал El Nacional.

Реклама

Читайте также:

"ПСЖ" купит звезду на позицию Забарного

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Клуб хочет получить опытного и звездного центрбека.

Антонио Рюдигер. Фото: Reuters

По информации источника, в "ПСЖ" готовы предложить 32-летнему немцу привлекательные финансовые условия и важную роль в проекте. В руководстве французского клуба считают, что молодому составу не хватает авторитетного лидера в раздевалке, и Рюдигер идеально подходит под этот профиль благодаря опыту выступлений в "Челси" и "Реале".

Текущий сезон для защитника в "Реале" складывается не лучшим образом. Он провел семь матчей во всех турнирах, не отметившись голами или ассистами. В то же время Рюдигер остается важной фигурой в раздевалке мадридцев.

Контракт футболиста с "Реалом" действует до июня 2026 года.

Напомним, ранее легенда киевского "Динамо" Олег Блохин отсудил крупную сумму у братьев Суркисов.

Также ранее Дональд Трамп похвалил Джейка Пола за поражение от Энтони Джошуа.