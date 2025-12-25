Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ПСЖ заменит Забарного на звезду мадридского Реала

ПСЖ заменит Забарного на звезду мадридского Реала

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 11:20
ПСЖ готовит трансфер Антонио Рюдигера на позицию Ильи Забарного
Илья Забарный. Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ" планируют купить нового центрального защитника. Футболист должен играть на той же позиции, что и Илья Забарный и Маркиньос.

О предстоящем трансфере сообщил портал El Nacional.

Реклама
Читайте также:

"ПСЖ" купит звезду на позицию Забарного

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Клуб хочет получить опытного и звездного центрбека.

Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер. Фото: Reuters

По информации источника, в "ПСЖ" готовы предложить 32-летнему немцу привлекательные финансовые условия и важную роль в проекте. В руководстве французского клуба считают, что молодому составу не хватает авторитетного лидера в раздевалке, и Рюдигер идеально подходит под этот профиль благодаря опыту выступлений в "Челси" и "Реале".

Текущий сезон для защитника в "Реале" складывается не лучшим образом. Он провел семь матчей во всех турнирах, не отметившись голами или ассистами. В то же время Рюдигер остается важной фигурой в раздевалке мадридцев.

Контракт футболиста с "Реалом" действует до июня 2026 года.

Напомним, ранее легенда киевского "Динамо" Олег Блохин отсудил крупную сумму у братьев Суркисов.

Также ранее Дональд Трамп похвалил Джейка Пола за поражение от Энтони Джошуа.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный Антонио Рюдигер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации