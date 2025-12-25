ПСЖ готовит трансфер Антонио Рюдигера на позицию Ильи Забарного

ПСЖ заменит Забарного на звезду мадридского Реала
Во французском "ПСЖ" планируют купить нового центрального защитника. Футболист должен играть на той же позиции, что и Илья Забарный и Маркиньос.
О предстоящем трансфере сообщил портал El Nacional.
"ПСЖ" купит звезду на позицию Забарного
Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Клуб хочет получить опытного и звездного центрбека.
По информации источника, в "ПСЖ" готовы предложить 32-летнему немцу привлекательные финансовые условия и важную роль в проекте. В руководстве французского клуба считают, что молодому составу не хватает авторитетного лидера в раздевалке, и Рюдигер идеально подходит под этот профиль благодаря опыту выступлений в "Челси" и "Реале".
Текущий сезон для защитника в "Реале" складывается не лучшим образом. Он провел семь матчей во всех турнирах, не отметившись голами или ассистами. В то же время Рюдигер остается важной фигурой в раздевалке мадридцев.
Контракт футболиста с "Реалом" действует до июня 2026 года.
