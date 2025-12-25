ПСЖ готує трансфер Антоніо Рюдігера на позицію Іллі Забарного

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У французькому "ПСЖ" планують купити нового центрального захисника. Футболіст має грати на тій же позиції, що й Ілля Забарний та Маркіньос.

Про майбутній трансфер повідомив портал El Nacional.

"ПСЖ" купить зірку на позицію Забарного

Французький "ПСЖ" розглядає можливість підписання захисника мадридського "Реалу" Антоніо Рюдігера. Клуб хоче отримати досвідченого та зіркового центрбека.

Антоніо Рюдігер. Фото: Reuters

За інформацією джерела, у "ПСЖ" готові запропонувати 32-річному німцю привабливі фінансові умови та важливу роль у проєкті. У керівництві французького клубу вважають, що молодому складу бракує авторитетного лідера в роздягальні, і Рюдігер ідеально підходить під цей профіль завдяки досвіду виступів у "Челсі" та "Реалі".

Поточний сезон для захисника в "Реалі" складається не кращим чином. Він провів сім матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами. Водночас Рюдігер залишається важливою фігурою в роздягальні мадридців.

Контракт футболіста з "Реалом" діє до червня 2026 року.

