Головна Спорт ПСЖ замінить Забарного на зірку мадридського Реалу

ПСЖ замінить Забарного на зірку мадридського Реалу

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 11:20
ПСЖ готує трансфер Антоніо Рюдігера на позицію Іллі Забарного
Ілля Забарний. Фото: Reuters

У французькому "ПСЖ" планують купити нового центрального захисника. Футболіст має грати на тій же позиції, що й Ілля Забарний та Маркіньос.

Про майбутній трансфер повідомив портал El Nacional.

Читайте також:

"ПСЖ" купить зірку на позицію Забарного

Французький "ПСЖ" розглядає можливість підписання захисника мадридського "Реалу" Антоніо Рюдігера. Клуб хоче отримати досвідченого та зіркового центрбека.

Антонио Рюдигер
Антоніо Рюдігер. Фото: Reuters

За інформацією джерела, у "ПСЖ" готові запропонувати 32-річному німцю привабливі фінансові умови та важливу роль у проєкті. У керівництві французького клубу вважають, що молодому складу бракує авторитетного лідера в роздягальні, і Рюдігер ідеально підходить під цей профіль завдяки досвіду виступів у "Челсі" та "Реалі".

Поточний сезон для захисника в "Реалі" складається не кращим чином. Він провів сім матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами. Водночас Рюдігер залишається важливою фігурою в роздягальні мадридців.

Контракт футболіста з "Реалом" діє до червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше легенда київського "Динамо" Олег Блохін відсудив велику суму у братів Суркісів.

Також раніше Дональд Трамп похвалив Джейка Пола за поразку від Ентоні Джошуа.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний Антоніо Рюдігер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
