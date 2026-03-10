Рада не набрала нужного количества голосов по Бубке, Клочковой и Гераскевичу

Рада поддержала Бубку и Клочкову, а не Гераскевича
Верховная Рада Украины не дала предварительную поддержку депутатскому запросу о лишении государственных наград Сергея Бубки и Яны Клочковой. Документ не набрал необходимого количества голосов.
Запрос набрал очень мало голосов
На заседании парламента рассматривалось предложение о предварительной поддержке запроса депутата Оксаны Савчук. Документ предусматривал обращение к Президенту Украины с просьбой лишить спортсменов государственных наград и почетных званий.
В итоге инициативу поддержали всего 112 народных депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия решения.
Также парламент не поддержал еще одну инициативу - обращение к Президенту относительно награждения украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом За заслуги.
Этот запрос подписали 43 народных депутата. Он предусматривал награждение спортсмена за вклад в развитие украинского спорта и его патриотическую позицию на международной арене.
