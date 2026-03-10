Рада не набрала нужного количества голосов по Бубке, Клочковой и Гераскевичу

Сергей Бубка. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины не дала предварительную поддержку депутатскому запросу о лишении государственных наград Сергея Бубки и Яны Клочковой. Документ не набрал необходимого количества голосов.

Яна Клочкова — знаменосец сборной Украины на Олимпиаде. Фото: УНИАН

Запрос набрал очень мало голосов

На заседании парламента рассматривалось предложение о предварительной поддержке запроса депутата Оксаны Савчук. Документ предусматривал обращение к Президенту Украины с просьбой лишить спортсменов государственных наград и почетных званий.

В итоге инициативу поддержали всего 112 народных депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия решения.

Также парламент не поддержал еще одну инициативу - обращение к Президенту относительно награждения украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом За заслуги.

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Этот запрос подписали 43 народных депутата. Он предусматривал награждение спортсмена за вклад в развитие украинского спорта и его патриотическую позицию на международной арене.

