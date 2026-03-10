Відео
Україна
Головна Спорт Рада залишила Бубку та Клочкову з усіма державними нагородами

Рада залишила Бубку та Клочкову з усіма державними нагородами

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 14:53
Рада не підтримала голосування щодо Бубки та Клочкової
Сергій Бубка. Фото: УНІАН

Верховна Рада України не підтримала депутатський запит до Президента України щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки та Яни Клочкової. Рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Читайте також:
Яна Клочкова — флагоносец Украины
Яна Клочкова — прапороносець збірної України на Олімпіаді. Фото: УНІАН

Запит набрав дуже мало голосів

На засіданні парламенту розглядалася пропозиція про попередню підтримку запиту депутатки Оксани Савчук. Документ передбачав звернення до Президента України з проханням позбавити спортсменів державних нагород і почесних звань.

У підсумку ініціативу підтримали лише 112 народних депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

Також парламент не підтримав ще одну ініціативу — звернення до Президента щодо нагородження українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом За заслуги.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Цей запит підписали 43 народні депутати. Він передбачав відзначення спортсмена за внесок у розвиток українського спорту та його патріотичну позицію на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заговорила про перерву на материнство.

Мадридський "Реал" вибрав аргентинського тренера на заміну Альваро Арбелоа.

Верховна Рада спорт Яна Клочкова Сергій Бубка державна нагорода
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
