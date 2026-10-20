Элина Свитолина и Гаэль Монфис перед разводом. Фото: Reuters

Французский теннисист Гаэль Монфис отказался от участия в запланированных турнирах из-за эмоциональных переживаний на фоне развода с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Хотя о намерении француза завершить профессиональную карьеру было известно уже давно, его неожиданный отказ от последних соревнований вызвал вопросы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Свитолиной.

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Развод со Свитолиной повлиял на последние турниры Монфиса

Монфис заранее объявил о намерении завершить профессиональную карьеру. Ожидалось, что французский теннисист проведет последние турниры и попрощается с болельщиками, которые поддерживали его на протяжении многих лет.

Однако еще до официального сообщения о разводе со Свитолиной спортсмен неожиданно отменил участие в запланированных соревнованиях. Тогда причины такого решения оставались непонятными.

Как сообщила Свитолина в своей последней публикации, Монфис отказался играть прощальные матчи из-за их развода. Французская пресса также сообщала, что Гаэль переживает сложный эмоциональный период и уже не был настроен праздновать завершение спортивной карьеры.

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В частности, ожидалось, что его прощание с теннисом будет сопровождаться овациями на арене "Пленитюд". Однако личные обстоятельства внесли изменения в эти планы.

Теннисисты поженились 16 июля 2021 года. В октябре 2022 года у супругов родилась дочь Скай.

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