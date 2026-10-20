Еліна Світоліна та Гаель Монфіс до розлучення. Фото: Reuters

Французький тенісист Гаель Монфіс відмовився від участі в запланованих турнірах через емоційні переживання на тлі розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Хоча про намір француза завершити професійну кар'єру було відомо вже давно, його несподівана відмова від останніх змагань викликала запитання.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Світоліної.

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Розлучення зі Світоліною вплинуло на останні турніри Монфіса

Монфіс заздалегідь оголосив про намір завершити професійну кар'єру. Очікувалося, що французький тенісист проведе останні турніри та попрощається з уболівальниками, які підтримували його протягом багатьох років.

Однак ще до офіційного повідомлення про розлучення зі Світоліною спортсмен несподівано скасував участь у запланованих змаганнях. Тоді причини такого рішення залишалися незрозумілими.

Як повідомила Світоліна у своїй останній публікації, Монфіс відмовився грати прощальні матчі через їхнє розлучення. Французька преса також повідомляла, що Гаель переживає складний емоційний період і вже не мав настрою святкувати завершення спортивної кар'єри.

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Зокрема, очікувалося, що його прощання з тенісом супроводжуватиметься оваціями на арені "Пленітюд". Проте особисті обставини внесли зміни в ці плани.

Тенісисти одружилися 16 липня 2021 року. У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай.

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