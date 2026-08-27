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Главная Спорт Реал готов принять кардинальное решение по поводу Лунина

Реал готов принять кардинальное решение по поводу Лунина

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 06:30
Реал готов рассмотреть возможность продажи Лунина этим летом
Андрей Лунин. Фото: Reuters

У вратаря сборной Украины Андрея Лунина пока неопределенное будущее в мадридском "Реале". После завершения работы над усилением состава "сливочные" перешли ко второму этапу летней трансферной кампании, в ходе которого могут расстаться с несколькими футболистами, среди которых и украинский вратарь.

О возможном трансфере Лунина сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источник.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: Reuters

Лунин может покинуть "Реал"

По информации источника, в мадридском "Реале" начался второй этап летней трансферной кампании, в ходе которого клуб рассматривает возможность продажи нескольких игроков, чтобы сократить состав и разгрузить зарплатную ведомость.

На данный момент у украинского вратаря уже есть несколько предложений от клубов, заинтересованных в его подписании. В "Реале" не возражают против трансфера, если получат предложение, которое устроит руководство клуба.

Лунин всерьез задумался о смене команды из-за недостатка игровой практики. Среди главных претендентов на украинца называют миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

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За время выступлений в составе "Реал" Лунин провел 74 матча, пропустил 91 мяч и 23 раза сохранил свои ворота "сухими".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал подробности мобилизации бывшего футболиста "Шахтера" Владислава Вакулы.

Также Новини.LIVE сообщал о первом результативном действии Виталия Миколенко в новом сезоне — защитник "Эвертона" отличился голевой передачей в Кубке Английской лиги.

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Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Испанская Ла Лига украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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