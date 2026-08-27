Реал готов рассмотреть возможность продажи Лунина этим летом

Реал готов принять кардинальное решение по поводу Лунина
У вратаря сборной Украины Андрея Лунина пока неопределенное будущее в мадридском "Реале". После завершения работы над усилением состава "сливочные" перешли ко второму этапу летней трансферной кампании, в ходе которого могут расстаться с несколькими футболистами, среди которых и украинский вратарь.
О возможном трансфере Лунина сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источник.
Лунин может покинуть "Реал"
По информации источника, в мадридском "Реале" начался второй этап летней трансферной кампании, в ходе которого клуб рассматривает возможность продажи нескольких игроков, чтобы сократить состав и разгрузить зарплатную ведомость.
На данный момент у украинского вратаря уже есть несколько предложений от клубов, заинтересованных в его подписании. В "Реале" не возражают против трансфера, если получат предложение, которое устроит руководство клуба.
Лунин всерьез задумался о смене команды из-за недостатка игровой практики. Среди главных претендентов на украинца называют миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
За время выступлений в составе "Реал" Лунин провел 74 матча, пропустил 91 мяч и 23 раза сохранил свои ворота "сухими".
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