Реал готовий розглянути продаж Луніна цього літа

Андрій Лунін. Фото: Reuters

У голкіпера збірної України Андрія Луніна наразі туманне майбутнє в мадридському "Реалі". Після завершення роботи над підсиленням складу "вершкові" перейшли до другого етапу літньої трансферної кампанії, під час якого можуть розлучитися з кількома футболістами, серед яких і український воротар.

Про можливий трансфер Луніна повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на джерело.

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Андрій Лунін на тренуванні "Реалу". Фото: Reuters

Лунін може залишити "Реал"

За інформацією джерела, у мадридському "Реалі" розпочався другий етап літньої трансферної кампанії, під час якого клуб розглядає можливість продажу кількох гравців, щоб скоротити склад і розвантажити зарплатну відомість.

Наразі український воротар уже має кілька пропозицій від клубів, зацікавлених у його підписанні. У "Реалі" не заперечують проти трансферу, якщо отримають пропозицію, яка влаштує керівництво клубу.

Лунін серйозно замислився над зміною команди через нестачу ігрової практики. Серед головних претендентів на українця називають міланський "Інтер" і туринський "Ювентус".

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За час виступів у складі "Реала" Лунін провів 74 матчі, пропустив 91 м'яч і 23 рази залишав свої ворота "сухими".

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