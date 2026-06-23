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Главная Спорт Реал нацелился на лидера Манчестер Сити, и это не Родри

Реал нацелился на лидера Манчестер Сити, и это не Родри

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Дата публикации 23 июня 2026 16:25
Реал хочет подписать в оборону Родри из Манчестер Сити
Рубен Диаш в сборной Португалии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Мадридский "Реал" до конца ЧМ-2026 может подписать одного из футболистов "Манчестер Сити". Испанский клуб готовит предложение для английской команды. Сделка вполне вероятно будет заключена в начале июля. 

Новый тренерский штаб "Реала" хочет укрепить линию обороны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью сформировал список футболистов, которых "королевский клуб" попытается подписать до закрытия трансферного окна. В нем оказалось сразу два игрока английского "Манчестер Сити". Это лидер сборной Испании Родри и португальский защитник Рубен Диаш

Англичане не будут возражать против сделки 

Трансфер защитника является приоритетным для "Реала". Жозе Моуринью считает игру в обороне одной из главных проблем мадридской команды. "Королевский клуб" собирается предложить "Манчестер Сити" 70 млн евро за футболиста сборной Португалии. "Горожане" собираются как минимум согласиться на переговоры с испанцами. 

Рубен Диаш защищает цвета "Манчестер Сити" с лета 2020 года. В новом сезоне игрой команды будет руководить другой тренер, который намерен избавиться от некоторых игроков. Португальский защитник не входит в список неприкасаемых футболистов. 

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Реал Мадрид Футбол трансферы Манчестер Сити
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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