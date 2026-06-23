Реал хочет подписать в оборону Родри из Манчестер Сити

Рубен Диаш в сборной Португалии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Мадридский "Реал" до конца ЧМ-2026 может подписать одного из футболистов "Манчестер Сити". Испанский клуб готовит предложение для английской команды. Сделка вполне вероятно будет заключена в начале июля.

Новый тренерский штаб "Реала" хочет укрепить линию обороны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью сформировал список футболистов, которых "королевский клуб" попытается подписать до закрытия трансферного окна. В нем оказалось сразу два игрока английского "Манчестер Сити". Это лидер сборной Испании Родри и португальский защитник Рубен Диаш.

Англичане не будут возражать против сделки

Трансфер защитника является приоритетным для "Реала". Жозе Моуринью считает игру в обороне одной из главных проблем мадридской команды. "Королевский клуб" собирается предложить "Манчестер Сити" 70 млн евро за футболиста сборной Португалии. "Горожане" собираются как минимум согласиться на переговоры с испанцами.

Рубен Диаш защищает цвета "Манчестер Сити" с лета 2020 года. В новом сезоне игрой команды будет руководить другой тренер, который намерен избавиться от некоторых игроков. Португальский защитник не входит в список неприкасаемых футболистов.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду оказался втянут в скандал на чемпионате мира.

Ранее Новини.LIVE представили девушку, которую уже признали самой красивой болельщицей на Кубке Мира: кто она и из какой страны.