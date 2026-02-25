Видео
Реал не внес Мбаппе в заявку на матч против Реала

Реал не внес Мбаппе в заявку на матч против Реала

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:38
Мбаппе не включён в заявку Реала на матч Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе в первом матче с "Бенфикой". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов без Килиана Мбаппе. Нападающий не включен в заявку команды на игру против "Бенфики".

Об этом со ссылкой на официальную заявку команды сообщил портал Новини.LIVE.

Реал будет играть без лидера атаки

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбыл минимум на три матча из-за травмы колена. Таким образом, он не только пропустит игру с португальским клубом, но и рискует не помочь команде в ближайших матчах внутреннего чемпионата.

заявка Реала на Бенфику
Заявка мадридского "Реала" на "Бенфику". Фото: "Реал"

Отсутствие форварда может повлиять на атакующую модель "Реала". В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 матча, забил 38 мячей и отдал 5 результативных передач, оставаясь самым результативным футболистом команды.

Отметим, что "Реал" потерял не только Мбаппе. Из-за болезни будет отсутствовать бразильский вингер Родриго. Поэтому в зоне нападения из основных трех игроков не сыграют двое.

Матч "Реал" — "Бенфика" состоится 25 февраля в 22:00. В первой встрече мадридцы одержали минимальную победу 1:0, поэтому имеют преимущество перед домашней игрой.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
