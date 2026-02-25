Мбаппе не включён в заявку Реала на матч Лиги чемпионов

Реал не внес Мбаппе в заявку на матч против Реала
Мадридский "Реал" проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов без Килиана Мбаппе. Нападающий не включен в заявку команды на игру против "Бенфики".
Об этом со ссылкой на официальную заявку команды сообщил портал Новини.LIVE.
Реал будет играть без лидера атаки
Ранее сообщалось, что Мбаппе выбыл минимум на три матча из-за травмы колена. Таким образом, он не только пропустит игру с португальским клубом, но и рискует не помочь команде в ближайших матчах внутреннего чемпионата.
Отсутствие форварда может повлиять на атакующую модель "Реала". В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 матча, забил 38 мячей и отдал 5 результативных передач, оставаясь самым результативным футболистом команды.
Отметим, что "Реал" потерял не только Мбаппе. Из-за болезни будет отсутствовать бразильский вингер Родриго. Поэтому в зоне нападения из основных трех игроков не сыграют двое.
Матч "Реал" — "Бенфика" состоится 25 февраля в 22:00. В первой встрече мадридцы одержали минимальную победу 1:0, поэтому имеют преимущество перед домашней игрой.
Напомним, в жизни украинского футболиста Михаила Мудрика вскоре могут начаться новые изменения.
Лидер лондонского "Челси" Коул Палмер летом перейдет к одному из главных соперников "синих".
Читайте Новини.LIVE!