Мбаппе не включён в заявку Реала на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов без Килиана Мбаппе. Нападающий не включен в заявку команды на игру против "Бенфики".

Реал будет играть без лидера атаки

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбыл минимум на три матча из-за травмы колена. Таким образом, он не только пропустит игру с португальским клубом, но и рискует не помочь команде в ближайших матчах внутреннего чемпионата.

Отсутствие форварда может повлиять на атакующую модель "Реала". В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 матча, забил 38 мячей и отдал 5 результативных передач, оставаясь самым результативным футболистом команды.

Отметим, что "Реал" потерял не только Мбаппе. Из-за болезни будет отсутствовать бразильский вингер Родриго. Поэтому в зоне нападения из основных трех игроков не сыграют двое.

Матч "Реал" — "Бенфика" состоится 25 февраля в 22:00. В первой встрече мадридцы одержали минимальную победу 1:0, поэтому имеют преимущество перед домашней игрой.

