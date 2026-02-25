Офіційно — Мбаппе пропустить матч Реала з Бенфікою

Мбаппе залишився поза заявкою Реалу на матч з Бенфікою
Французький форвард Кіліан Мбаппе відсутній у заявці мадридського "Реала" на матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Француз пропустить зустріч через проблеми з коліном.
Про це стало відомо із заявки команди на офіційний матч, передає портал Новини.LIVE.
Реал гратиме без лідера атаки
Раніше повідомлялося, що Мбаппе вибув щонайменше на три матчі через травму коліна. Таким чином, він не лише пропустить гру з португальським клубом, а й ризикує не допомогти команді в найближчих матчах внутрішнього чемпіонату.
Відсутність форварда може вплинути на атакувальну модель "Реала". У поточному сезоні 27-річний гравець провів 33 матчі, забив 38 м’ячів і віддав 5 результативних передач, залишаючись найрезультативнішим футболістом команди.
Зазначимо, що "Реал" втратив не тільки Мбаппе. Через хворобу буде відсутній бразильський вінгер Родріго. Тому в зоні нападу із основних трьох гравців не зіграють двоє.
Матч "Реал" — "Бенфіка" відбудеться 25 лютого о 22:00. У першій зустрічі мадридці здобули мінімальну перемогу 1:0, тому мають перевагу перед домашньою грою.
