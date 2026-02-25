Відео
Мбаппе залишився поза заявкою Реалу на матч з Бенфікою

Мбаппе залишився поза заявкою Реалу на матч з Бенфікою

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 14:38
Офіційно — Мбаппе пропустить матч Реала з Бенфікою
Кіліан Мбаппе в першому матчі з "Бенфікою". Фото: Reuters

Французький форвард Кіліан Мбаппе відсутній у заявці мадридського "Реала" на матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Француз пропустить зустріч через проблеми з коліном.

Про це стало відомо із заявки команди на офіційний матч, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Килиан Мбаппе на игре против Бенфики
Мбаппе з партнерами по команді. Фото: Reuters

Реал гратиме без лідера атаки

Раніше повідомлялося, що Мбаппе вибув щонайменше на три матчі через травму коліна. Таким чином, він не лише пропустить гру з португальським клубом, а й ризикує не допомогти команді в найближчих матчах внутрішнього чемпіонату.

заявка Реала на Бенфику
Заявка мадридського "Реалу" на "Бенфіку". Фото: "Реал"

Відсутність форварда може вплинути на атакувальну модель "Реала". У поточному сезоні 27-річний гравець провів 33 матчі, забив 38 м’ячів і віддав 5 результативних передач, залишаючись найрезультативнішим футболістом команди.

Зазначимо, що "Реал" втратив не тільки Мбаппе. Через хворобу буде відсутній бразильський вінгер Родріго. Тому в зоні нападу із основних трьох гравців не зіграють двоє.

Матч "Реал" — "Бенфіка" відбудеться 25 лютого о 22:00. У першій зустрічі мадридці здобули мінімальну перемогу 1:0, тому мають перевагу перед домашньою грою.

Нагадаємо, в житті українського футболіста Михайла Мудрика незабаром можуть розпочатися нові зміни.

Лідер лондонського "Челсі" Коул Палмер влітку перейде до одного з головних суперників "синіх".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
