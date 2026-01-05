Лунин может уйти из Реала: мадридцы готовят масштабную распродажу

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" планирует в ближайшие трансферные окна продать девять футболистов. Среди них оказался украинский вратарь Андрей Лунин.

О предстоящих трансферах "Реала" сообщил портал Sport.ua.

Лунин может покинуть мадридский "Реал"

Мадридский "Реал" готовится к серьезным кадровым решениям в летнее трансферное окно. Клуб планирует не только усиление в центр поля, но и масштабную очистку состава.

Одной из ключевых фигур в этом списке является Лунин. Украинский вратарь стабильно демонстрировал надежную игру, когда получал шанс, однако возвращение после травмы Тибо Куртуа снова отодвинуло его на позицию второго номера. Отсутствие регулярной игровой практики делает возможный уход Лунина одним из самых реалистичных для лета.

Изменения могут коснуться и защитной линии. В клубе готовы рассмотреть предложения по Ферлану Менди и Франу Гарсию, а также не исключают расставания с опытными центрбеками — Давидом Алабой и Антонио Рюдигером.

В средней линии "Реал" готов слушать варианты по Дани Себальосу и Эдуардо Камавинге, которых могут использовать как трансферный ресурс для финансирования новых приобретений.

Атакующая линия также не останется без изменений. Среди кандидатов на продажу фигурируют Браим Диас, Гонсало Гарсия и Родриго Гоес.

Напомним, мадридский "Реал" планирует реализовать трансферы с девятизначными суммами.

Молодой украинский вратарь вернулся после тяжелой травмы.