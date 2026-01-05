Лунін може піти з Реала: мадридці готують масштабний розпродаж

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" планує в найближчі трансфені вікна продати дев'ять футболістів. Серед них опинився український воротар Андрій Лунін.

Про майбутні трансфери "Реалу" повідомив портал Sport.ua.

Лунін може покинути мадридський "Реал"

Мадридський "Реал" готується до серйозних кадрових рішень у літнє трансферне вікно. Клуб планує не лише підсилення в центр поля, а й масштабне очищення складу.

Однією з ключових фігур у цьому списку є Лунін. Український воротар стабільно демонстрував надійну гру, коли отримував шанс, однак повернення після травми Тібо Куртуа знову відсунуло його на позицію другого номера. Відсутність регулярної ігрової практики робить можливий відхід Луніна одним із найреалістичніших для літа.

Зміни можуть торкнутися й захисної лінії. У клубі готові розглянути пропозиції щодо Ферлана Менді та Франа Гарсію, а також не виключають розставання з досвідченими центрбеками — Давідом Алабою і Антоніо Рюдігером.

У середній лінії "Реал" готовий слухати варіанти щодо Дані Себальйоса та Едуардо Камавінги, яких можуть використати як трансферний ресурс для фінансування нових придбань.

Атакувальна лінія також не залишиться без змін. Серед кандидатів на продаж фігурують Браїм Діас, Гонсало Гарсія та Родріго Гоес.

Нагадаємо, мадридський "Реал" планує реалізувати трансфери з дев'ятизначними сумами.

Молодий український воротар повернувся після важкої травми.