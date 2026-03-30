Главная Спорт Ребров готов остаться в сборной Украины: тренер ждет предложения

Ребров готов остаться в сборной Украины: тренер ждет предложения

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 22:03
Ребров готов остаться в сборной Украины: тренер ждет предложения
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов рассмотреть вариант продления контракта с национальной командой. Соответствующую позицию его окружение уже донесло до руководства Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", передает портал Новини.LIVE.

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: Reuters

Тренер ждет решения УАФ

По информации источника, вопрос продления соглашения может быть вынесен на рассмотрение членов Исполкома УАФ в ближайшее время.

В то же время источник отмечает, что сам Ребров не исключает возможности продолжения работы со сборной Украины.

Одной из причин позиции Реброва может быть отсутствие конкретных предложений от клубов относительно дальнейшего трудоустройства тренера после завершения действующего контракта. Этот фактор рассматривается как одна из возможных версий, которая могла повлиять на решение наставника.

Читайте также:

В то же время окончательное решение относительно будущего Реброва в сборной еще не принято. Ожидается, что стороны могут начать переговоры после завершения матча национальной команды против Албании.

Контракт тренера с УАФ действует до завершения цикла чемпионата мира по футболу.

Сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции (1:3) в плей-офф отбора. Несмотря на это, тренерский штаб продолжает работу до завершения договора.

Как сообщал портал Новини.LIVE, 31 марта украинцам придется заплатить за трансляцию матча Украина — Албания.

Также портал Новини.LIVE сообщал о .решении Владимира Бражка продать свой автомобиль.

УАФ Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
