Ребров готов остаться в сборной Украины: тренер ждет предложения

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов рассмотреть вариант продления контракта с национальной командой. Соответствующую позицию его окружение уже донесло до руководства Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", передает портал Новини.LIVE.

Тренер ждет решения УАФ

По информации источника, вопрос продления соглашения может быть вынесен на рассмотрение членов Исполкома УАФ в ближайшее время.

В то же время источник отмечает, что сам Ребров не исключает возможности продолжения работы со сборной Украины.

Одной из причин позиции Реброва может быть отсутствие конкретных предложений от клубов относительно дальнейшего трудоустройства тренера после завершения действующего контракта. Этот фактор рассматривается как одна из возможных версий, которая могла повлиять на решение наставника.

В то же время окончательное решение относительно будущего Реброва в сборной еще не принято. Ожидается, что стороны могут начать переговоры после завершения матча национальной команды против Албании.

Контракт тренера с УАФ действует до завершения цикла чемпионата мира по футболу.

Сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции (1:3) в плей-офф отбора. Несмотря на это, тренерский штаб продолжает работу до завершения договора.

