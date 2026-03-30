Ребров готовий залишитися в збірній України: тренер чекає на пропозицію

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий розглянути варіант продовження контракту з національною командою. Відповідну позицію його оточення вже донесло до керівництва Української асоціації футболу.

Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Тренер чекає рішення УАФ

За інформацією джерела, питання продовження угоди може бути винесене на розгляд членів Виконкому УАФ найближчим часом.

Водночас джерело зазначає, що сам Ребров не виключає можливості продовження роботи зі збірною України.

Однією з причин позиції Реброва може бути відсутність конкретних пропозицій від клубів щодо подальшого працевлаштування тренера після завершення чинного контракту. Цей фактор розглядається як одна з можливих версій, яка могла вплинути на рішення наставника.

Водночас остаточне рішення щодо майбутнього Реброва у збірній ще не ухвалене. Очікується, що сторони можуть розпочати переговори після завершення матчу національної команди проти Албанії.

Контракт тренера з УАФ діє до завершення циклу чемпіонату світу з футболу.

Збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026 після поразки від Швеції (1:3) у плей-оф відбору. Попри це, тренерський штаб продовжує роботу до завершення договору.

