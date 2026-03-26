Ребров назвал игроков: известны стартовые составы на матч Украина — Швеция

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборные Украины и Швеции объявили стартовые составы на полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Поединок состоится в Валенсии.

Стартовый состав сборной Украины. Фото: УАФ

Стартовые составы сборных Украины и Швеции

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров доверил место в стартовом составе Анатолию Трубину. В защите с первых минут сыграют Александр Тымчик, Илья Забарный, Валерий Бондарь и Виталий Миколенко. Интересно, что место левого центрального защитника доверили не более опытному и стабильному Александру Сватку.

В центре поля будут действовать Егор Ярмолюк, Иван Калюжный и Георгий Судаков. В атаке на флангах выйдут Виктор Цыганков и Александр Зубков, а на острие сыграет Владислав Ванат.

Таким образом тренерский штаб сделал ставку на проверенный состав.

В сборной Швеции главный тренер Грэм Поттер выбрал такой стартовый состав:

Стартовый состав сборной Швеции:

Нордфельдт — Лагербильке, Гин, Линделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аяри, Карльстрем, Нюгрен — Эланга, Декереш.

Матч за путевку на чемпионат мира-2026 начнется 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

