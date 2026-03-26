Ребров назвав гравців: відомі стартові склади на матч Україна — Швеція

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірні України та Швеції оголосили стартові склади на півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок відбудеться у Валенсії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на асоціації футболу України та Швеції.

Стартовий склад збірної України. Фото: УАФ

Головний тренер української команди Сергій Ребров довірив місце у стартовому складі Анатолію Трубіну. У захисті з перших хвилин зіграють Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Валерій Бондар і Віталій Миколенко. Цікаво, що місце лівого центрального захисника довірили не більш досвідченому та стабільному Олександру Сватку.

У центрі поля діятимуть Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний і Георгій Судаков. В атаці на флангах вийдуть Віктор Циганков і Олександр Зубков, а на вістрі зіграє Владислав Ванат.

Таким чином тренерський штаб зробив ставку на перевірений склад.

Читайте також:

У збірній Швеції головний тренер Грем Поттер обрав такий стартовий склад:

Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аярі, Карльстрем, Нюгрен — Еланга, Дьокереш.

Матч за путівку на чемпіонат світу-2026 розпочнеться 26 березня о 21:45 за київським часом.

Також портал Новини.LIVE нагадав, що сказав Ілля Забарний про матч Україна — Швеція. Футболіст розповів про стан гравців.