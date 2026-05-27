Экс-наставника сборной Украины связывают с Фенербахче

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Турции. Украинского специалиста начали связывать с возможным назначением в стамбульский "Фенербахче".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на турецкого журналиста Угура Актана.

Ребров може очолити "Фенербахче"

По словам Актана, украинец хорошо знаком с клубом, поскольку выступал за команду и становился чемпионом Турции.

"Он был в составе "Фенербахче" во время чемпионства 2004 года. Если уж так ищут тренера, который знает Турцию, то он — человек, который знает, как побеждать, и что такое "Фенербахче", — заявил Актан.

Ребров выступал за стамбульский клуб в сезоне-2003/04. За это время украинец провел 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

После завершения игровой карьеры Ребров работал тренером в "Динамо", венгерском "Ференцвароше", "Аль-Айне", "Аль-Ахли" и сборной Украины.

В апреле этого года специалист покинул национальную команду по соглашению сторон после невыхода команды на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне "Фенербахче" занял второе место в турецкой Суперлиге, уступив чемпионство "Галатасараю". После завершения сезона "Фенербахче" покинул главный тренер Доменико Тедеско.

