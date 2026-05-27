Головна Спорт Ребров очолить футбольний клуб, за якй грав як футболіст

Ребров очолить футбольний клуб, за якй грав як футболіст

Дата публікації: 27 травня 2026 23:55
Екснаставника збірної України пов’язують із Фенербахче
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар’єру у Туреччині. Українського фахівця почали пов’язувати з можливим призначенням у стамбульський "Фенербахче".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на турецького журналіста Угура Актана.

Ребров може очолити "Фенербахче"

За словами Актана, українець добре знайомий із клубом, оскільки виступав за команду та ставав чемпіоном Туреччини.

"Він був у складі "Фенербахче" під час чемпіонства 2004 року. Якщо вже так шукають тренера, який знає Туреччину, то він — людина, яка знає, як перемагати, і що таке "Фенербахче", — заявив Актан.

Ребров виступав за стамбульський клуб у сезоні-2003/04. За цей час українець провів 41 матч у всіх турнірах, забив п’ять голів та зробив сім результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ребров працював тренером у "Динамо", угорському "Ференцвароші", "Аль-Айні", "Аль-Ахлі" та збірній України.

У квітні цього року фахівець залишив національну команду за згодою сторін після невиходу команди на ЧС-2026.

Минулого сезону "Фенербахче" посів друге місце у турецькій Суперлізі, поступившись чемпіонством "Галатасараю". Після завершення сезону "Фенербахче" залишив головний тренер Доменіко Тедеско.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
