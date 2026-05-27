Ризатдинова раскритиковала допуск россиян под своими флагами

Анна Ризатдинова.

Бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова высказалась относительно решения допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям по художественной гимнастике под национальными флагами. Украинка призналась, что новость стала для нее шоком.

Об этом Ризатдинова рассказала в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

По словам бывшей гимнастки, российских и белорусских спортсменов уже допустили к участию в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии.

Ризатдинова отметила, что доминирование россиян в художественной гимнастике было очевидным на протяжении многих лет, поэтому возвращение представителей РФ к турнирам в определенной степени выглядело прогнозируемым.

В то же время украинку шокировало, что решение о допуске объявили именно после очередной массированной атаки России по Украине.

"С одной стороны, это для меня очевидно, потому что все знают, насколько они доминировали в нашем виде спорта. А с другой — это шок", — сказала Ризатдинова.

Также спортсменка критически высказалась относительно мотивов решения международных спортивных чиновников.

По мнению Ризатдиновой, финансовые интересы часто преобладают над моральными принципами и реакцией на войну.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России украинские спортсмены и Федерация гимнастики Украины неоднократно выступала против возвращения россиян и белорусов к международным турнирам даже под нейтральным флагом.

