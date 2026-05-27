Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Різатдінова емоційно відреагувала на повернення росіян у художню гімнастику

Різатдінова емоційно відреагувала на повернення росіян у художню гімнастику

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 21:06
Різатдінова розкритикувала допуск росіян під своїми прапорами
Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова висловилася щодо рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань з художньої гімнастики під національними прапорами. Українка зізналася, що новина стала для неї шоком.

Про це Різатдінова розповіла у коментарі головному редактору порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Анна Ризатдинова
Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/sergiomazurini

Різатдінова відреагувала на допуск росіян

За словами колишньої гімнастки, російських та білоруських спортсменів вже допустили до участі у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Болгарії.

Різатдінова наголосила, що домінування росіян у художній гімнастиці було очевидним упродовж багатьох років, тому повернення представників РФ до турнірів певною мірою виглядало прогнозованим.

Водночас українку шокувало, що рішення про допуск оголосили саме після чергової масованої атаки Росії по Україні.

Читайте також:

"З одного боку, це для мене очевидно, тому що всі знають, наскільки вони домінували в нашому виді спорту. А з іншого — це шок", — сказала Різатдінова.

Також спортсменка критично висловилася щодо мотивів рішення міжнародних спортивних чиновників.

На думку Різатдінової, фінансові інтереси часто переважають над моральними принципами та реакцією на війну.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії українські спортсмени та Федерація гімнастики України неодноразово виступала проти повернення росіян і білорусів до міжнародних турнірів навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Усик знову прибув до місця, з яким у нього пов’язані особливі спогади та комфортна атмосфера.

Також портал Новини.LIVE писав про звернення Ріко Верхувена після поразки українцю, в якому боєць допустив завершення кар’єри.

санкції проти Росії Ганна Різатдінова Художня гімнастика
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації