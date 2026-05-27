Різатдінова розкритикувала допуск росіян під своїми прапорами

Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова висловилася щодо рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань з художньої гімнастики під національними прапорами. Українка зізналася, що новина стала для неї шоком.

Про це Різатдінова розповіла у коментарі головному редактору порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/sergiomazurini

Різатдінова відреагувала на допуск росіян

За словами колишньої гімнастки, російських та білоруських спортсменів вже допустили до участі у чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Болгарії.

Різатдінова наголосила, що домінування росіян у художній гімнастиці було очевидним упродовж багатьох років, тому повернення представників РФ до турнірів певною мірою виглядало прогнозованим.

Водночас українку шокувало, що рішення про допуск оголосили саме після чергової масованої атаки Росії по Україні.

Читайте також:

"З одного боку, це для мене очевидно, тому що всі знають, наскільки вони домінували в нашому виді спорту. А з іншого — це шок", — сказала Різатдінова.

Також спортсменка критично висловилася щодо мотивів рішення міжнародних спортивних чиновників.

На думку Різатдінової, фінансові інтереси часто переважають над моральними принципами та реакцією на війну.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії українські спортсмени та Федерація гімнастики України неодноразово виступала проти повернення росіян і білорусів до міжнародних турнірів навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Усик знову прибув до місця, з яким у нього пов’язані особливі спогади та комфортна атмосфера.

Також портал Новини.LIVE писав про звернення Ріко Верхувена після поразки українцю, в якому боєць допустив завершення кар’єри.