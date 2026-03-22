Ризатдинова призналась, что ей предлагали высокую должность в Испании

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 12:33
Анна Ризатдинова. Фото: кадр из видео

Олимпийский призер по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала об отказе от работы в Испании после начала полномасштабного вторжения и объяснила причины возвращения в Украину. Спортсменка также поделилась деталями развития собственной академии художественной гимнастики.

Об этом Ризатдинова сообщила в интервью для портала Новини.LIVE.

Анна Ризатдинова на відпочинку
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ризатдинова решила жить в Украине несмотря на полномасштабное вторжение

По словам Анны, после начала полномасштабного вторжения и выезда за границу она получила предложения остаться работать в Испании. В частности, ей предлагали возглавить направление художественной гимнастики в Каталонии.

"Меня приглашали на мастер-классы, даже предлагали должность — быть президентом и главным тренером Каталонии. Это очень серьезное предложение", — отметила Ризатдинова.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

В то же время спортсменка объяснила, что не смогла адаптироваться к новым условиям. По ее словам, разница в подходах и языковой барьер стали ключевыми факторами.

"Я не понимала, как буду общаться с местными детьми, как донести свои мысли", — добавила Анна.

Ризатдинова подчеркнула, что почувствовала отсутствие привычной профессиональной среды. По ее словам, за границей она не смогла реализовать себя так, как в Украине, и чувствовала себя абсолютно ненужным человеком.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

В итоге она решила вернуться в Украину и продолжить работу здесь. Спортсменка подчеркнула, что украинские дети и система подготовки ей понятнее, и поэтому она знает, как с ними работать.

Отдельно она рассказала о развитии собственной академии. По словам олимпийского призера, художественная гимнастика в Украине имеет сильные традиции и остается популярной.

"Клубов настолько много и конкуренция такая бешеная, что иногда даже трудно найти район, где нет художественной гимнастики", — сказала Анна.

Ризатдинова отметила, что при создании академии стремилась изменить подход к работе с детьми. Она хотела внедрить те элементы, которых ей самой не хватало во время карьеры.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"То, чего не хватало мне, я хотела не допустить в работе с детьми", — подчеркнула спортсменка.

По ее словам, развитие академии требует времени и системной работы. Также Анна добавила, что команда постепенно реализует запланированные изменения и продолжает совершенствовать подход к подготовке спортсменов.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

