Різатдінова зізналася, що їй пропонували високу посаду в Іспанії
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла про відмову від роботи в Іспанії після початку повномасштабного вторгнення та пояснила причини повернення в Україну. Спортсменка також поділилася деталями розвитку власної академії художньої гімнастики.
Про це Різатдінова повідомила в інтерв’ю для порталу Новини.LIVE.
Різатдінова вирішила жити в Україні попри повномасштабне вторгнення
За словами Ганни, після початку повномасштабного вторгнення і виїзду за кордон вона отримала пропозиції залишитися працювати в Іспанії. Зокрема, їй пропонували очолити напрям художньої гімнастики в Каталонії.
"Мене запрошували на майстер-класи, навіть пропонували посаду — бути президентом і головним тренером Каталонії. Це дуже серйозна пропозиція", — зазначила Різатдінова.
Водночас спортсменка пояснила, що не змогла адаптуватися до нових умов. За її словами, різниця у підходах і мовний бар’єр стали ключовими факторами.
"Я не розуміла, як буду спілкуватися з місцевими дітьми, як донести свої думки", — додала Ганна.
Різатдінова підкреслила, що відчула відсутність звичного професійного середовища. За її словами, за кордоном вона не змогла реалізувати себе так, як в Україні, і відчувала себе абсолютно непотрібною людиною.
У підсумку вона вирішила повернутися до України та продовжити роботу тут. Спортсменка наголосила, що українські діти та система підготовки їй зрозуміліші, і тому вона знає, як з ними працювати.
Окремо вона розповіла про розвиток власної академії. За словами олімпійської призерки, художня гімнастика в Україні має сильні традиції та залишається популярною.
"Клубів настільки багато і конкуренція така шалена, що іноді навіть важко знайти район, де немає художньої гімнастики", — сказала вона.
Різатдінова зазначила, що при створенні академії прагнула змінити підхід до роботи з дітьми. Вона хотіла впровадити ті елементи, яких їй самій бракувало під час кар’єри.
"Те, чого бракувало мені, я хотіла не допустити у роботі з дітьми", — підкреслила спортсменка.
За її словами, розвиток академії потребує часу і системної роботи. Також Ганна додала, що команда поступово реалізує заплановані зміни та продовжує вдосконалювати підхід до підготовки спортсменів.
