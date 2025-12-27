Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россияне нанесли удар по спортивной арене на Киевщине

Россияне нанесли удар по спортивной арене на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 20:27
Россияне повредили ледовую арену Белый Барс в Белой Церкви во время своей атаки
Ледовая арена в Белой Церкви. Фото: mixsport.pro

Во время воздушной атаки в ночь на 27 декабря пострадала спортивная инфраструктура. Был поврежден спортивный объект в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Реклама
Читайте также:

Россияне ударили по ледовой арене на Киевщине

В результате атаки пострадала ледовая арена "Белый Барс", где играл одноименный хоккейный клуб и тренировалась детская школа.

Из-за разрушения объекта досрочно завершили всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка. Соревнования посвящались воспитаннику ХК "Белый Барс", который погиб, защищая Украину от российской агрессии.

НОК Украины обратился к международному спортивному сообществу с требованием не игнорировать войну, развязанную Россией и системные их преступления.

Напомним, ранее один из тренеров "Динамо" рассказал, что не хочет жить в Киеве.

Также ранее Олег Саленко рассказал, что у него был спор с Григорием Суркисом.

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко провел праздники на известном курорте.

обстрелы стадионы инфраструктура война в Украине Белая Церковь
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации