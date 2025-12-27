Россияне повредили ледовую арену Белый Барс в Белой Церкви во время своей атаки

Ледовая арена в Белой Церкви. Фото: mixsport.pro

Во время воздушной атаки в ночь на 27 декабря пострадала спортивная инфраструктура. Был поврежден спортивный объект в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Россияне ударили по ледовой арене на Киевщине

В результате атаки пострадала ледовая арена "Белый Барс", где играл одноименный хоккейный клуб и тренировалась детская школа.

Из-за разрушения объекта досрочно завершили всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка. Соревнования посвящались воспитаннику ХК "Белый Барс", который погиб, защищая Украину от российской агрессии.

НОК Украины обратился к международному спортивному сообществу с требованием не игнорировать войну, развязанную Россией и системные их преступления.

