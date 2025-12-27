Відео
Росіяни завдали удару по спортивній арені на Київщині

Росіяни завдали удару по спортивній арені на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 20:27
Росіяни пошкодили льодову арену Білий Барс у Білій Церкві під час своєї атаки
Льодова арена в Білій Церкві. Фото: mixsport.pro

Під час повітряної атаки в ніч на 27 грудня постраждала спортивна інфраструктура. Було пошкоджено спортивний об'єкт в Білій Церкві на Київщині.

Про це повідомили в Національном олімпійському комітеті.



Росіяни ударили по льодовій арені на Київщині

Унаслідок атаки постраждала льодова арена "Білий Барс", де грав одноіменний хокейний клуб та тренувалася дитяча школа.

Через руйнування об’єкта достроково завершили всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка. Змагання присвячувалися вихованцю ХК "Білий Барс", який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

НОК України звернувся до міжнародної спортивної спільноти з вимогою не ігнорувати війну, розв’язану Росією та системні їх злочини.

обстріли стадіони інфраструктура війна в Україні Біла Церква
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
