Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россиянин Гассиев впервые защитил чемпионский титул, который оставил Усик

Россиянин Гассиев впервые защитил чемпионский титул, который оставил Усик

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 00:41
Гассиев защитил титул WBA, досрочно победив Кадиру в Москве
Питер Кадиру против Мурата Гассиева. Фото: российские СМИ

Российский боксер Мурат Гассиев впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Ранее этот пояс стал вакантным после того, как от него отказался украинский боксер Александр Усик.

Соперником россиянина стал немецкий боксер Питер Кадиру, который заменил олимпийского чемпиона Тони Йоку, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел поединок

Бой состоялся на арене "ВТБ Арена" в Москве. Кадиру согласился выйти на ринг менее чем за неделю до поединка и уже с первых раундов оказался под серьезным давлением чемпиона.

Гассиев постоянно прессинговал соперника, наносил силовые удары и пытался пробить его высокую защиту боковыми. Претендент большую часть времени оборонялся у канатов и почти не отвечал контратаками.

Читайте также:

В четвертом раунде Кадиру неожиданно сменил стойку на левостороннюю, после чего на некоторое время выровнял ход поединка и даже несколько раз точно попал по чемпиону. Этот отрезок стал лучшим для аутсайдера.

Впрочем, Гассиев быстро вернул себе преимущество. Кадиру снова начал много пропускать, отступал к канатам и всё реже отвечал ударами. В шестом раунде, увидев, что боксер больше не может эффективно сопротивляться, команда Кадиру приняла решение досрочно прекратить поединок.

Таким образом, Мурат Гассиев одержал 34-ю победу в профессиональной карьере и успешно защитил пояс WBA в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что накануне четвертьфинала чемпионата мира-2026 тренерский штаб сборной Англии ожидал результатов обследования одного из лидеров команды.

Также Новини.LIVE писал, сколько стоят самые дорогие и самые доступные билеты на финал чемпионата мира-2026, а также кто выступит в шоу между таймами.

WBA профессиональный бокс Мурат Гассиев
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации