Гассієв захистив титул WBA, достроково перемігши Кадіру в Москві

Пітер Кадіру проти Мурата Гассієва. Фото: росЗМІ

Російський боксер Мурат Гассієв уперше захистив титул чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі. Раніше цей пояс став вакантним після того, як від нього відмовився український боксер Олександр Усик.

Суперником росіянина став німецький боксер Пітер Кадіру, який замінив олімпійського чемпіона Тоні Йоку, повідомив портал Новини.LIVE.

Як пройшов поєдинок

Бій відбувся на арені VTB Arena в Москві. Кадіру погодився вийти на ринг менш ніж за тиждень до поєдинку й уже з перших раундів опинився під серйозним тиском чемпіона.

Гассієв постійно пресингував суперника, завдавав силових ударів і намагався пробити його високий захист боковими. Претендент більшу частину часу оборонявся біля канатів і майже не відповідав контратаками.

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У четвертому раунді Кадіру несподівано змінив стійку на шульгу, після чого на певний час вирівняв хід поєдинку та навіть кілька разів точно влучив по чемпіону. Цей відрізок став найкращим для андердога.

Втім, Гассієв швидко повернув собі перевагу. Кадіру знову почав багато пропускати, відступав до канатів і дедалі рідше відповідав ударами. У шостому раунді, побачивши, що боксер більше не може ефективно чинити опір, команда Кадіру ухвалила рішення достроково припинити поєдинок.

Таким чином, Мурат Гассієв здобув 34-ту перемогу в професійній кар'єрі та успішно захистив пояс WBA у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що напередодні чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 тренерський штаб збірної Англії очікував на результати обстеження одного з лідерів команди.

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