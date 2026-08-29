Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил травму и лишил команду победы над Лиллем

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов получил травму еще до начала матча второго тура Лиги 1 против "Лилля". Несмотря на травму, вратарь остался в стартовом составе, но не смог помочь своей команде одержать победу.

О травме Сафонова сообщил портал Новини.LIVE.

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🇫🇷 🧤 Столкновение Сафонова во время разминки

На стадионе «Пьер-Моруа», за несколько минут до начала матча «Лилль» — «ПСЖ», Матвей Сафонов выбежал, чтобы отбить навес, и столкнулся с Борха Альваресом, тренером вратарей. Удар пришелся по голове, шее и спине; он остался лежать на газоне,… — ULTI (@ULTIMAHORAENX) 28 августа 2026

Травма Сафонова едва не привела к поражению

Во время разминки перед матчем Сафонов отрабатывал выход из ворот после фланговых навесов. После одного из эпизодов российский вратарь прыгнул за мячом и головой столкнулся с тренером вратарей "ПСЖ" Борхой Альваресом.

После удара голкипер упал на газон и долгое время не мог подняться. По информации очевидцев, он жаловался на боль в шее и показывал медикам место повреждения.

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Сначала казалось, что его место в стартовом составе займет запасной вратарь Люка Шевалье. Однако после консультации с врачами Сафонов все же вышел на поле.

Матч для россиянина сложился неудачно. Он пропустил два мяча, получил самые низкие оценки среди игроков "ПСЖ", а парижане лишь в конце встречи спаслись от поражения, сыграв с "Лиллем" вничью — 2:2.

Отметим, что весь матч на скамейке запасных провел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Мозеса Итауму возмутили слова Филипа Хрговича и теперь он намерен досрочно завершить предстоящий поединок.

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