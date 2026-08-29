Голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов травмувався й вкрав у команди перемогу над Ліллем

Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов зазнав травми ще до початку матчу другого туру Ліги 1 проти "Лілля". Попри ушкодження воротар залишився у стартовому складі, але не зміг допомогти своїй команді здобути перемогу.

Про травму Сафонова повідомив портал Новини.LIVE.

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🇫🇷 🧤 Choque de Safonov en el calentamiento

En el Pierre-Mauroy, minutos antes del Lille-PSG, Matvey Safonov salió a despejar un centro y se estrelló contra Borja Álvarez, el entrenador de porteros. El impacto le llegó a la cabeza, el cuello y la espalda; se quedó en el césped,… — ULTI (@ULTIMAHORAENX) August 28, 2026

Травма Сафонова ледь не призвела до поразки

Під час розминки перед матчем Сафонов відпрацьовував гру на виходах після флангових навісів. Після одного з епізодів російський воротар стрибнув за м'ячем і головою зіткнувся з тренером воротарів "ПСЖ" Борхою Альваресом.

Після удару голкіпер впав на газон і тривалий час не міг підвестися. За інформацією очевидців, він скаржився на біль у шиї та показував медикам місце ушкодження.

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Спочатку здавалося, що місце у стартовому складі займе резервний воротар Люка Шевальє. Однак після консультації з лікарями Сафонов усе ж вийшов на поле.

Матч для росіянина склався невдало. Він пропустив два м'ячі, отримав найнижчі оцінки серед гравців "ПСЖ", а парижани лише наприкінці зустрічі врятувалися від поразки, зігравши з "Ліллем" унічию — 2:2.

Зазначимо, що весь матч на лаві запасних провів український центральний захисник Ілля Забарний.

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