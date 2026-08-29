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Головна Спорт Росіянин Сафонов через свою помилку ледь не зазнав важкої травми

Росіянин Сафонов через свою помилку ледь не зазнав важкої травми

Ua ru
29 серпня 2026 11:22
Голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов травмувався й вкрав у команди перемогу над Ліллем
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов зазнав травми ще до початку матчу другого туру Ліги 1 проти "Лілля". Попри ушкодження воротар залишився у стартовому складі, але не зміг допомогти своїй команді здобути перемогу.

Про травму Сафонова повідомив портал Новини.LIVE.

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Травма Сафонова ледь не призвела до поразки

Під час розминки перед матчем Сафонов відпрацьовував гру на виходах після флангових навісів. Після одного з епізодів російський воротар стрибнув за м'ячем і головою зіткнувся з тренером воротарів "ПСЖ" Борхою Альваресом.

Після удару голкіпер впав на газон і тривалий час не міг підвестися. За інформацією очевидців, він скаржився на біль у шиї та показував медикам місце ушкодження.

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Спочатку здавалося, що місце у стартовому складі займе резервний воротар Люка Шевальє. Однак після консультації з лікарями Сафонов усе ж вийшов на поле.

Матч для росіянина склався невдало. Він пропустив два м'ячі, отримав найнижчі оцінки серед гравців "ПСЖ", а парижани лише наприкінці зустрічі врятувалися від поразки, зігравши з "Ліллем" унічию — 2:2.

Зазначимо, що весь матч на лаві запасних провів український центральний захисник Ілля Забарний.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Мозеса Ітауму розлютили слова Філіпа Хрговича і тепер він намір достроково завершити майбутній поєдинок.

Також Новини.LIVE писав про невдалий виступ Ярослави Магучіх у Цюриху, де українська стрибунка не змогла потрапити до трійки призерів.

ПСЖ Французька Ліга 1 російські спортсмени Матвій Сафонов Спортивна травма
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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