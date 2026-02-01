Руднев рассказал, как иностранные спортсмены воспринимают войну в Украине

Владислав Руднев. Фото: instagram.com/rudnev_champ

В Киеве состоялся турнир по ММА организации BFL. В главном событии шоу шестикратный чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев победил бразильца Нонато Жуниора техническим нокаутом в первом раунде.

После боя Руднев в интервью корреспонденту портала Новини.LIVE рассказал об отношении иностранцев к войне в Украине.

Руднев об отношении иностранцев к войне

Украинский боец признался, что во время международных соревнований регулярно общается с иностранными спортсменами на тему войны, однако полного понимания с их стороны часто не хватает.

По его словам, первые выезды на чемпионаты Европы и мира по боевому самбо после начала полномасштабной войны состоялись в 2023 году. Именно тогда иностранные спортсмены начали активно задавать вопросы о ситуации в Украине.

"Они спрашивают, но не могут до конца понять, как это — жить во время войны. Чтобы это осознать, нужно почувствовать на себе. А они этого не видели и не переживали", — пояснил Руднев.

В то же время боец отметил, что несмотря на войну между спортсменами из разных стран сохраняются человеческие связи. В частности, он рассказал о дружбе с представителем Таджикистана, с которым поддерживает постоянное общение, хотя лично они встречались только один раз — на чемпионате мира.

