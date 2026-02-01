Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Руднев рассказал, почему иностранцы не понимают боль украинцев

Руднев рассказал, почему иностранцы не понимают боль украинцев

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 01:31
Руднев рассказал, как иностранные спортсмены воспринимают войну в Украине
Владислав Руднев. Фото: instagram.com/rudnev_champ

В Киеве состоялся турнир по ММА организации BFL. В главном событии шоу шестикратный чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев победил бразильца Нонато Жуниора техническим нокаутом в первом раунде.

После боя Руднев в интервью корреспонденту портала Новини.LIVE рассказал об отношении иностранцев к войне в Украине.

Реклама
Читайте также:

Руднев об отношении иностранцев к войне

Украинский боец признался, что во время международных соревнований регулярно общается с иностранными спортсменами на тему войны, однако полного понимания с их стороны часто не хватает.

Реклама

По его словам, первые выезды на чемпионаты Европы и мира по боевому самбо после начала полномасштабной войны состоялись в 2023 году. Именно тогда иностранные спортсмены начали активно задавать вопросы о ситуации в Украине.

"Они спрашивают, но не могут до конца понять, как это — жить во время войны. Чтобы это осознать, нужно почувствовать на себе. А они этого не видели и не переживали", — пояснил Руднев.

Реклама

В то же время боец отметил, что несмотря на войну между спортсменами из разных стран сохраняются человеческие связи. В частности, он рассказал о дружбе с представителем Таджикистана, с которым поддерживает постоянное общение, хотя лично они встречались только один раз — на чемпионате мира.

Напомним, ранее Руднев рассказал, когда планирует подписать контракт с UFC.

Реклама

ММА смешанные единоборства самбо Боевое самбо Владислав Руднев
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации