Руднев рассказал, как иностранные спортсмены воспринимают войну в Украине

Руднев рассказал, почему иностранцы не понимают боль украинцев
В Киеве состоялся турнир по ММА организации BFL. В главном событии шоу шестикратный чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев победил бразильца Нонато Жуниора техническим нокаутом в первом раунде.
После боя Руднев в интервью корреспонденту портала Новини.LIVE рассказал об отношении иностранцев к войне в Украине.
Руднев об отношении иностранцев к войне
Украинский боец признался, что во время международных соревнований регулярно общается с иностранными спортсменами на тему войны, однако полного понимания с их стороны часто не хватает.
По его словам, первые выезды на чемпионаты Европы и мира по боевому самбо после начала полномасштабной войны состоялись в 2023 году. Именно тогда иностранные спортсмены начали активно задавать вопросы о ситуации в Украине.
"Они спрашивают, но не могут до конца понять, как это — жить во время войны. Чтобы это осознать, нужно почувствовать на себе. А они этого не видели и не переживали", — пояснил Руднев.
В то же время боец отметил, что несмотря на войну между спортсменами из разных стран сохраняются человеческие связи. В частности, он рассказал о дружбе с представителем Таджикистана, с которым поддерживает постоянное общение, хотя лично они встречались только один раз — на чемпионате мира.
