Руднєв розповів, як іноземні спортсмени сприймають війну в Україні

У Києві відбувся турнір з ММА організації BFL. У головній події шоу шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо Владислав Руднєв переміг бразильця Нонато Жуніора технічним нокаутом у першому раунді.

Після бою Руднєв в інтерв’ю кореспонденту порталу Новини.LIVE розповів про ставлення іноземців до війни в Україні.

Руднєв про ставлення іноземців до війни

Український боєць зізнався, що під час міжнародних змагань регулярно спілкується з іноземними спортсменами на тему війни, однак повного розуміння з їхнього боку часто бракує.

За його словами, перші виїзди на чемпіонати Європи та світу з бойового самбо після початку повномасштабної війни відбулися у 2023 році. Саме тоді іноземні спортсмени почали активно ставити запитання про ситуацію в Україні.

"Вони питають, але не можуть до кінця зрозуміти, як це — жити під час війни. Щоб це усвідомити, потрібно відчути на собі. А вони цього не бачили й не переживали", — пояснив Руднєв.

Водночас боєць зазначив, що попри війну між спортсменами з різних країн зберігаються людські зв’язки. Зокрема, він розповів про дружбу з представником Таджикистану, з яким підтримує постійне спілкування, хоча особисто вони зустрічалися лише один раз — на чемпіонаті світу.

