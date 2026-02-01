Відео
Головна Спорт Руднєв розповів, чому іноземці не розуміють біль українців

Руднєв розповів, чому іноземці не розуміють біль українців

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 01:31
Руднєв розповів, як іноземні спортсмени сприймають війну в Україні
Владислав Руднєв. Фото: instagram.com/rudnev_champ

У Києві відбувся турнір з ММА організації BFL. У головній події шоу шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо Владислав Руднєв переміг бразильця Нонато Жуніора технічним нокаутом у першому раунді.

Після бою Руднєв в інтерв’ю кореспонденту порталу Новини.LIVE розповів про ставлення іноземців до війни в Україні.

Читайте також:

Руднєв про ставлення іноземців до війни

Український боєць зізнався, що під час міжнародних змагань регулярно спілкується з іноземними спортсменами на тему війни, однак повного розуміння з їхнього боку часто бракує.

За його словами, перші виїзди на чемпіонати Європи та світу з бойового самбо після початку повномасштабної війни відбулися у 2023 році. Саме тоді іноземні спортсмени почали активно ставити запитання про ситуацію в Україні.

"Вони питають, але не можуть до кінця зрозуміти, як це — жити під час війни. Щоб це усвідомити, потрібно відчути на собі. А вони цього не бачили й не переживали", — пояснив Руднєв.

Водночас боєць зазначив, що попри війну між спортсменами з різних країн зберігаються людські зв’язки. Зокрема, він розповів про дружбу з представником Таджикистану, з яким підтримує постійне спілкування, хоча особисто вони зустрічалися лише один раз — на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше Руднєв розповів, коли планує підписати контракт з UFC.

ММА змішані єдиноборства самбо Бойове самбо Владислав Руднєв
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
