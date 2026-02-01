Руднєв розповів, як іноземні спортсмени сприймають війну в Україні

Руднєв розповів, чому іноземці не розуміють біль українців
У Києві відбувся турнір з ММА організації BFL. У головній події шоу шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо Владислав Руднєв переміг бразильця Нонато Жуніора технічним нокаутом у першому раунді.
Після бою Руднєв в інтерв’ю кореспонденту порталу Новини.LIVE розповів про ставлення іноземців до війни в Україні.
Руднєв про ставлення іноземців до війни
Український боєць зізнався, що під час міжнародних змагань регулярно спілкується з іноземними спортсменами на тему війни, однак повного розуміння з їхнього боку часто бракує.
За його словами, перші виїзди на чемпіонати Європи та світу з бойового самбо після початку повномасштабної війни відбулися у 2023 році. Саме тоді іноземні спортсмени почали активно ставити запитання про ситуацію в Україні.
"Вони питають, але не можуть до кінця зрозуміти, як це — жити під час війни. Щоб це усвідомити, потрібно відчути на собі. А вони цього не бачили й не переживали", — пояснив Руднєв.
Водночас боєць зазначив, що попри війну між спортсменами з різних країн зберігаються людські зв’язки. Зокрема, він розповів про дружбу з представником Таджикистану, з яким підтримує постійне спілкування, хоча особисто вони зустрічалися лише один раз — на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше Руднєв розповів, коли планує підписати контракт з UFC.
За Миколу Шапаренка "Жирона" пропонувала "Динамо" всього 2 млн євро.
Читайте Новини.LIVE!