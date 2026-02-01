Відео
Головна Спорт Руднєв повідомив, коли планує підписати контракт з UFC

Руднєв повідомив, коли планує підписати контракт з UFC

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 00:04
Руднєв назвав головну ціль на 2026 рік після перемоги на турнірі ММА в Києві
Владислав Руднєв. Фото: кадр з відео

У Києві відбувся великий турнір з ММА. У головній події вечора свою 12-ту перемогу в кар’єрі здобув шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо Владислав Руднєв.

Після бою Руднєв в інтерв’ю кореспонденту порталу Новини.LIVE розповів про свої подальші цілі.

Читайте також:

У Руднєва наразі є лише одна мета

За словами Владислава, його головною метою у 2026 році є підписання контракту з UFC. Саме на цьому він планує зосередити всі свої зусилля.

"Ми бачили Ярослава Амосова, який класно виграв свій бій. Я хочу бути наступним", — зазначив Руднєв.

Боєць також розповів, що має сильну команду для виходу на рівень UFC, ключову роль у якій відіграє його батько. Водночас він зізнався, що батько-тренер є дуже вимогливою людиною, через що працювати з ним непросто.

Крім складності роботи з вимогливим батьком, Владиславу проблем додавала Росія. Підготовка часто проходила в складних умовах. Тренування відбувалися без світла, а зали освітлювали ліхтарями.

Додаткові труднощі створювала відсутність опалення, через що доводилося шукати тренувальні зали в різних районах Києва. Руднєв подякував клубам, які заради підготовки запускали генератори.

ММА UFC самбо Бойове самбо Владислав Руднєв
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
