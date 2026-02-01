Руднев назвал главную цель на 2026 год после победы на турнире ММА в Киеве

Владислав Руднев. Фото: кадр из видео

В Киеве состоялся крупный турнир по ММА. В главном событии вечера свою 12-ю победу в карьере одержал шестикратный чемпион мира по боевому самбо Владислав Руднев.

После боя Руднев в интервью корреспонденту портала Новини.LIVE рассказал о своих дальнейших целях.

У Руднева сейчас есть только одна цель

По словам Владислава, его главной целью в 2026 году является подписание контракта с UFC. Именно на этом он планирует сосредоточить все свои усилия.

"Мы видели Ярослава Амосова, который классно выиграл свой бой. Я хочу быть следующим", — отметил Руднев.

Боец также рассказал, что имеет сильную команду для выхода на уровень UFC, ключевую роль в которой играет его отец. В то же время он признался, что отец-тренер является очень требовательным человеком, из-за чего работать с ним непросто.

Кроме сложности работы с требовательным отцом, Владиславу проблем добавляла Россия. Подготовка часто проходила в сложных условиях. Тренировки проходили без света, а залы освещали фонарями.

Дополнительные трудности создавало отсутствие отопления, из-за чего приходилось искать тренировочные залы в разных районах Киева. Руднев поблагодарил клубы, которые ради подготовки запускали генераторы.

