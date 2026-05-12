Главная Спорт С Беларуси сняли все санкции в боксе и в современном пятиборье

Дата публикации 12 мая 2026 21:27
Беларусь полностью вернули в мировой спорт в еще двух федерациях
Белорусские спортсмены-пятиборцы. Фото: белорусские СМИ

Беларусь продолжает возвращаться в международный спорт после рекомендаций Международного олимпийского комитета. Очередные федерации полностью отменили санкции против белорусских спортсменов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Федерации прислушались к МОК

В современном пятиборье с Беларуси официально сняли все ограничения. Теперь спортсмены смогут участвовать в международных турнирах под национальным флагом как в личных, так и в командных дисциплинах.

Такое решение приняли после обновленных рекомендаций МОК.

Также все санкции в отношении белорусских спортсменов отменила новосозданная федерация по любительскому боксу World Boxing. Сначала белорусов допустили к турнирам только в "нейтральном" статусе, однако теперь им разрешили выступать с государственной символикой.

Читайте также:

Ранее аналогичное решение приняли и в водных видах спорта. При этом местная федерация вернула права не только Беларуси, но и России, хотя МОК не рекомендовал полностью отменять ограничения в отношении российских спортсменов.

Отметим, что 7 мая исполнительный комитет МОК рекомендовал международным федерациям полностью снять санкции с Беларуси.

Позиция олимпийского комитета означает фактическое возвращение белорусских спортсменов в международный спорт без ограничений и с правом выступать под национальным флагом.

В то же время в отношении России рекомендации МОК остаются более жесткими. Российским спортсменам пока разрешено участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

санкции Беларусь МОК
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
