Білорусь повністю повернули у світовий спорт у ще двох федераціях

Білорусь продовжує повертатися до міжнародного спорту після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Чергові федерації повністю скасували санкції проти білоруських спортсменів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Федерації прислухались до МОК

У сучасному пʼятиборстві з Білорусі офіційно зняли всі обмеження. Тепер спортсмени зможуть брати участь у міжнародних турнірах під національним прапором як в особистих, так і в командних дисциплінах.

Таке рішення ухвалили після оновлених рекомендацій МОК.

Також усі санкції щодо білоруських спортсменів скасувала новостворена федерація з аматорського боксу World Boxing. Спочатку білорусів допустили до турнірів лише у "нейтральному" статусі, однак тепер їм дозволили виступати з державною символікою.

Раніше аналогічне рішення ухвалили й у водних видах спорту. При цьому місцева федерація повернула права не лише Білорусі, а й Росії, хоча МОК не рекомендував повністю скасовувати обмеження щодо російських спортсменів.

Зазначимо, що 7 травня виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним федераціям повністю зняти санкції з Білорусі.

Позиція олімпійського комітету означає фактичне повернення білоруських спортсменів до міжнародного спорту без обмежень та з правом виступати під національним прапором.

Водночас щодо Росії рекомендації МОК залишаються жорсткішими. Російським спортсменам поки дозволено брати участь у міжнародних змаганнях лише у нейтральному статусі.