Сабо назвал самого перспективного игрока Динамо

Сабо назвал футболиста Динамо с перспективами играть за Реал
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо оценил нынешний состав команды. Он выделил наиболее перспективного игрока.
Об этом Сабо рассказал в интервью "Украинскому футболу".
У "Динамо" есть перспективный футболист
Бывший главный тренер сборной Украины высоко оценил прогресс нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко.
По словам специалиста, форвард произвел на него сильное впечатление выступлениями в последних матчах, в которых стабильно отмечался голами.
Сабо подчеркнул, что Пономаренко обладает набором качеств, необходимых для роста в футболе самого высокого уровня, и при правильном развитии может быстро перерасти чемпионат Украины.
Экстренер считает, что для Пономаренко было бы идеальным сценарием скорейший переход в серьезный европейский клуб. По его мнению, интерес со стороны топ-команд вполне возможен, если нападающий сохранит нынешний темп и концентрацию.
Отдельно Сабо отметил важность ментальной составляющей, отметив, что молодому футболисту необходимо сосредоточиться именно на карьере и развитии, не отвлекаясь на посторонние факторы, которые часто мешают талантливым игрокам реализовать свой потенциал.
"Надеюсь, надолго в "Динамо" он не задержится и его купит какой-то солидный европейский клуб. Может, даже и "Реал". Чего ему и желаю.
Все у Матвея есть для того, чтобы вырасти в очень классного нападающего, главное не пойти по пути Бражко и Шапаренко, не променять футбол на женщину", — сказал Сабо.
Напомним, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн лидирует в рейтинге фаворитов на "Золотой мяч-2026".
Столичное "Динамо" планирует вернуть игрока, от которого хотели избавиться предшественники.
Читайте Новини.LIVE!