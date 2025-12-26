Видео
Главная Спорт Сабо назвал футболиста Динамо с перспективами играть за Реал

Сабо назвал футболиста Динамо с перспективами играть за Реал

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:03
Сабо назвал самого перспективного игрока Динамо
Футболисты киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо оценил нынешний состав команды. Он выделил наиболее перспективного игрока.

Об этом Сабо рассказал в интервью "Украинскому футболу".

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

У "Динамо" есть перспективный футболист

Бывший главный тренер сборной Украины высоко оценил прогресс нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко.

По словам специалиста, форвард произвел на него сильное впечатление выступлениями в последних матчах, в которых стабильно отмечался голами.

Сабо подчеркнул, что Пономаренко обладает набором качеств, необходимых для роста в футболе самого высокого уровня, и при правильном развитии может быстро перерасти чемпионат Украины.

Экстренер считает, что для Пономаренко было бы идеальным сценарием скорейший переход в серьезный европейский клуб. По его мнению, интерес со стороны топ-команд вполне возможен, если нападающий сохранит нынешний темп и концентрацию.

Отдельно Сабо отметил важность ментальной составляющей, отметив, что молодому футболисту необходимо сосредоточиться именно на карьере и развитии, не отвлекаясь на посторонние факторы, которые часто мешают талантливым игрокам реализовать свой потенциал.

"Надеюсь, надолго в "Динамо" он не задержится и его купит какой-то солидный европейский клуб. Может, даже и "Реал". Чего ему и желаю.

Все у Матвея есть для того, чтобы вырасти в очень классного нападающего, главное не пойти по пути Бражко и Шапаренко, не променять футбол на женщину", — сказал Сабо.

Напомним, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн лидирует в рейтинге фаворитов на "Золотой мяч-2026".

Столичное "Динамо" планирует вернуть игрока, от которого хотели избавиться предшественники.

футбол Динамо Реал Мадрид Матвей Пономаренко Йожеф Сабо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
