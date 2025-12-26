Сабо назвав найперспективнішого гравця Динамо

Футболісти київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо оцінив нинішній склад команди. Він виділив найбільш перспективного гравця.

Про це Сабо розповів у інтерв'ю "Украинскому футболу".

Реклама

Читайте також:

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У "Динамо" є перспективний футболіст

Колишній головний тренер збірної України високо оцінив прогрес нападника "Динамо" Матвія Пономаренка.

За словами фахівця, форвард справив на нього сильне враження виступами в останніх матчах, у яких стабільно відзначався голами.

Сабо підкреслив, що Пономаренко має набір якостей, необхідних для зростання у футболі найвищого рівня, і за правильного розвитку може швидко перерости чемпіонат України.

Екстренер вважає, що для Пономаренка було б ідеальним сценарієм якнайшвидший перехід до серйозного європейського клубу. На його думку, інтерес з боку топкоманд цілком можливий, якщо нападник збереже нинішній темп і концентрацію.

Окремо Сабо наголосив на важливості ментальної складової, зазначивши, що молодому футболісту необхідно зосередитися саме на кар’єрі та розвитку, не відволікаючись на сторонні чинники, які часто заважають талановитим гравцям реалізувати свій потенціал.

"Сподіваюсь, надовго в "Динамо" він не затримається і його купить якийсь солідний європейський клуб. Може, навіть і "Реал". Чого йому й бажаю.

Все у Матвія є для того, щоб вирости у дуже класного нападника, головне не піти шляхом Бражка й Шапаренка, не проміняти футбол на жінку", — сказав Сабо.

Нагадаємо, форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн лідирує в рейтингу фаворитів на "Золотий м'яч-2026".

Столичне "Динамо" планує повернути гравця, від якого хотіли позбутися попередники.