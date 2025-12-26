Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо назвав футболіста Динамо з перспективами грати за Реал

Сабо назвав футболіста Динамо з перспективами грати за Реал

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:03
Сабо назвав найперспективнішого гравця Динамо
Футболісти київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо оцінив нинішній склад команди. Він виділив найбільш перспективного гравця.

Про це Сабо розповів у інтерв'ю "Украинскому футболу".

Реклама
Читайте також:
Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У "Динамо" є перспективний футболіст

Колишній головний тренер збірної України високо оцінив прогрес нападника "Динамо" Матвія Пономаренка.

За словами фахівця, форвард справив на нього сильне враження виступами в останніх матчах, у яких стабільно відзначався голами.

Сабо підкреслив, що Пономаренко має набір якостей, необхідних для зростання у футболі найвищого рівня, і за правильного розвитку може швидко перерости чемпіонат України.

Екстренер вважає, що для Пономаренка було б ідеальним сценарієм якнайшвидший перехід до серйозного європейського клубу. На його думку, інтерес з боку топкоманд цілком можливий, якщо нападник збереже нинішній темп і концентрацію.

Окремо Сабо наголосив на важливості ментальної складової, зазначивши, що молодому футболісту необхідно зосередитися саме на кар’єрі та розвитку, не відволікаючись на сторонні чинники, які часто заважають талановитим гравцям реалізувати свій потенціал.

"Сподіваюсь, надовго в "Динамо" він не затримається і його купить якийсь солідний європейський клуб. Може, навіть і "Реал". Чого йому й бажаю.

Все у Матвія є для того, щоб вирости у дуже класного нападника, головне не піти шляхом Бражка й Шапаренка, не проміняти футбол на жінку", — сказав Сабо.

Нагадаємо, форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн лідирує в рейтингу фаворитів на "Золотий м'яч-2026".

Столичне "Динамо" планує повернути гравця, від якого хотіли позбутися попередники.

футбол Динамо Реал Мадрид Матвій Пономаренко Йожеф Сабо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації