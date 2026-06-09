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Главная Спорт Сборная Украины может покинуть Польшу и переехать в Германию

Сборная Украины может покинуть Польшу и переехать в Германию

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 14:08
Сборная Украины может покинуть Польшу из-за политического напряжения между странами
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины может получить новое место проведения домашних матчей. Одним из вариантов для команды называют Германию, где могут проходить будущие поединки национальной команды.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Ukraine Context.

Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Германия рассматривается как один из вариантов

По информации источника, сейчас продолжаются неофициальные консультации относительно возможного переноса домашних матчей сборной Украины из Польши в другую страну.

Утверждается, что одним из главных кандидатов является Германия. Среди преимуществ такого варианта называют современную футбольную инфраструктуру и возможность организации международных матчей на высоком уровне.

Также отмечается, что расположение Германии может быть удобным как для сборной Украины, так и для украинских болельщиков, проживающих в разных странах Европы.

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не комментировала информацию о возможном переносе домашних матчей сборной в Германию.

После начала полномасштабной войны национальная команда проводит номинально домашние поединки за пределами Украины. В последние годы сборная чаще всего принимала соперников на стадионах Польши, хотя отдельные матчи проходили и в других европейских странах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о смерти спортивного комментатора Александра Тынгаева, который умер в больнице после трагического инцидента на рыбалке.

Также Новини.LIVE писал, что в "Динамо" могут попрощаться с двумя форвардами основной обоймы уже этим летом. Руководство клуба рассматривает вариант полноценных трансферов нападающих, чтобы освободить место для кадрового усиления.

Польша Сборная Украины по футболу Лига Наций
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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