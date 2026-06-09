Збірна України може покинути Польшу через політичну напругу між країнами

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Збірна України може отримати нове місце проведення домашніх матчів. Одним із варіантів для команди називають Німеччину, де можуть проходити майбутні поєдинки національної команди.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Ukraine Context.

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Німеччина розглядається як один із варіантів

За інформацією джерела, наразі тривають неофіційні консультації щодо можливого перенесення домашніх матчів збірної України з Польщі до іншої країни.

Стверджується, що одним із головних кандидатів є Німеччина. Серед переваг такого варіанту називають сучасну футбольну інфраструктуру та можливість організації міжнародних матчів на високому рівні.

Також зазначається, що розташування Німеччини може бути зручним як для збірної України, так і для українських уболівальників, які проживають у різних країнах Європи.

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Українська асоціація футболу (УАФ) поки не коментувала інформацію щодо можливого перенесення домашніх матчів збірної до Німеччини.

Після початку повномасштабної війни національна команда проводить номінально домашні поєдинки за межами України. Останніми роками збірна найчастіше приймала суперників на стадіонах Польщі, хоча окремі матчі відбувалися й в інших європейських країнах.

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