Шахтар не зіграє в ЛЧ на стадіоні Вісли: офіційна заява поляків

Стадіон "Вісли" Краків. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" не проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів на стадіоні "Вісли" в Кракові. Відповідне рішення офіційно підтвердив президент польського клубу Ярослав Крулевський.

Про це функціонер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X, повідомив портал Новини.LIVE.

Стадіон "Вісли" Краків. Фото: "Шахтар"

"Вісла" пояснила рішення щодо "Шахтаря"

За словами Крулевського, керівництво клубу вирішило зосередити всі ресурси на власних завданнях після повернення команди до Екстракласи. Також "Вісла" не організовуватиме домашні матчі новачка Екстракласи "Вєчистої", яка хотіла грати на арені.

"Вісла" після чотирьох важких років і боротьби за своє існування повинна зосередитися насамперед на власних справах. Жодні сентименти чи особисті стосунки не можуть бути важливішими за інтереси клубу", — написав Крулевський.

Президент польського клубу пояснив, що проведення додаткових матчів потребує значних ресурсів. Попереду на команду чекає складний сезон після виходу до найвищого дивізіону Польщі.

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Крулевський також зазначив, що між клубами існує конкуренція за вболівальників, ринок та розвиток бренду, що стало одним із факторів ухваленого рішення.

Стадіон "Вісли" Краків. Фото: "Шахтар"

Що буде зі стадіоном

Функціонер не виключив, що "Шахтар" або "Вєчиста" можуть окремо домовитися з міською владою щодо використання арени на вулиці Реймонта. Однак "Вісла" не братиме участі в організації таких матчів як оператор.

Окремо Крулевський звернув увагу на стан газону. За його словами, для збереження якості поля необхідні додаткові інвестиції в кілька мільйонів злотих. В іншому випадку взимку команди ризикують грати на полі неналежної якості.

Раніше "Шахтар" проводив домашні матчі єврокубків на стадіоні "Вісли" у Кракові. Арена була тимчасовим домашнім стадіоном донецького клубу через повномасштабну війну в Україні. В польському клубі тоді стверджували, щ "Шахтар" завдяки своїм співробітникам та зусиллям зробив у них найкращий газон в Польщі.

Ярослав Крулевський — польський підприємець і президент "Вісли" Краків. Очолює клуб із 2022 року та був одним із ключових учасників процесу фінансової стабілізації й повернення команди до Екстракласи.

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