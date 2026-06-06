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Главная Спорт Шахтер не сыграет в ЛЧ на стадионе Вислы: официальное заявление поляков

Шахтер не сыграет в ЛЧ на стадионе Вислы: официальное заявление поляков

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 14:20
Шахтер не сыграет в ЛЧ на стадионе Вислы: официальное заявление поляков
Стадион "Вислы" Краков. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Вислы" в Кракове. Соответствующее решение официально подтвердил президент польского клуба Ярослав Крулевский.

Об этом функционер сообщил на своей странице в социальной сети X, сообщил портал Новини.LIVE.

Стадион "Вислы" Краков
Стадион "Вислы" Краков. Фото: "Шахтер"

"Висла" объяснила решение по "Шахтеру"

По словам Крулевского, руководство клуба решило сосредоточить все ресурсы на собственных задачах после возвращения команды в Экстраклассу. Также "Висла" не будет организовывать домашние матчи новичка Экстраклассы "Вечисты", которая хотела играть на арене.

"Висла" после четырех тяжелых лет и борьбы за свое существование должна сосредоточиться прежде всего на собственных делах. Никакие сантименты или личные отношения не могут быть важнее интересов клуба", — написал Крулевский.

Президент польского клуба объяснил, что проведение дополнительных матчей требует значительных ресурсов. Впереди команду ждет сложный сезон после выхода в высший дивизион Польши.

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Крулевский также отметил, что между клубами существует конкуренция за болельщиков, рынок и развитие бренда, что стало одним из факторов принятого решения.

Стадион "Вислы" Краков
Стадион "Вислы" Краков. Фото: "Шахтер"

Что будет со стадионом

Функционер не исключил, что "Шахтер" или "Вечиста" могут отдельно договориться с городскими властями по использованию арены на улице Реймонта. Однако "Висла" не будет участвовать в организации таких матчей в качестве оператора.

Отдельно Крулевский обратил внимание на состояние газона. По его словам, для сохранения качества поля необходимы дополнительные инвестиции в несколько миллионов злотых. В противном случае зимой команды рискуют играть на поле ненадлежащего качества.

Ранее "Шахтер" проводил домашние матчи еврокубков на стадионе "Вислы" в Кракове. Арена была временным домашним стадионом донецкого клуба из-за полномасштабной войны в Украине. В польском клубе тогда утверждали, что "Шахтер" благодаря своим сотрудникам и усилиям сделал у них лучший газон в Польше.

Ярослав Крулевский — польский предприниматель и президент "Вислы" Краков. Возглавляет клуб с 2022 года и был одним из ключевых участников процесса финансовой стабилизации и возвращения команды в Экстраклассу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, как и где можно посмотреть товарищеский матч между сборными Дании и Украины, который станет лишь вторым для главного тренера Андреа Мальдеры.

Также Новини.LIVE писал, что украинский спортивный комментатор Роман Тынгаев был госпитализирован после несчастного случая, связанного с поражением электрическим током. Из-за тяжелого состояния медики приняли решение перевести его в реанимацию.

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ФК Шахтер Лига чемпионов стадионы
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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