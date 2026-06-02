Головна Спорт Ахметов згадав про прощання з Донбас Ареною та Донецьком

Ахметов згадав про прощання з Донбас Ареною та Донецьком

Дата публікації: 2 червня 2026 15:08
Ахметов оцінив нинішній стан Донбас Арени
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. Фото: УНІАН

Український бізнесмен та президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов прокоментував ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Він заявив, що нинішній стан регіону є наслідком багаторічної окупації. У схожому становищі перебуває і "Донбас Арена", яка вже багато років не приймає матчі своєї команди.

Ахметов підкреслив, що те, що відбувається сьогодні в регіоні, різко контрастує з довоєнним рівнем життя, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Рінат Ахметов нагадав, що ще 2013 року Донецьк був одним із найбільш економічно розвинених міст України. Рівень заробітних плат тоді був порівнянний з київським, а підприємства продовжували працювати і розвиватися. Зараз регіон зіткнувся з економічним спадом, зупинкою виробництв, безробіттям та проблемами з базовою інфраструктурою.

Донбас Арена
"Донбас Арена" в Донецьку до окупації. Фото: УНІАН

Ахметов згадав події 2014 року

"Коли 2014 року почалася окупація, я виступав на "Донбас Арені" і говорив кремлівським маріонеткам: ви ні на що не здатні, ви терористи і маріонетки. Вас потрібно вигнати, тому що ви обманюєте людей і ведете Донбас до загибелі. Ми тоді розміщували по всьому регіону банери зі словами: "Щасливий Донецьк і щасливий Донбас можливі тільки у складі єдиної України", — згадав Ахметов.

Власник "Шахтаря" додав, що і сьогодні звернувся б до жителів окупованих територій із тим самим посланням. "Донбас Арена", відкрита 2009 року до чемпіонату Європи-2012, залишається одним із найвідоміших футбольних стадіонів Східної Європи. Після початку російської агресії 2014 року "гірники" були змушені покинути Донецьк і відтоді проводять домашні матчі в інших містах України.

Рінат Ахметов ФК Шахтар Донбас Арена
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
