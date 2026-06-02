Президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Фото: УНИАН

Украинский бизнесмен и президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Он заявил, что нынешнее состояние региона является следствием многолетней оккупации. В похожем положении находится и "Донбасс Арена", которая уже много лет не принимает матчи своей команды.

Ахметов подчеркнул, что происходящее сегодня в регионе резко контрастирует с довоенным уровнем жизни, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Ринат Ахметов напомнил, что еще в 2013 году Донецк был одним из наиболее экономически развитых городов Украины. Уровень заработных плат тогда был сопоставим с киевским, а предприятия продолжали работать и развиваться. Сейчас регион столкнулся с экономическим спадом, остановкой производств, безработицей и проблемами с базовой инфраструктурой.

"Донбас Арена" в Донецке до окупации. Фото: УНИАН

Ахметов вспомнил события 2014 года

"Когда в 2014 году началась оккупация, я выступал на "Донбасс Арене" и говорил кремлевским марионеткам: вы ни на что не способны, вы террористы и марионетки. Вас нужно выгнать, потому что вы обманываете людей и ведете Донбасс к гибели. Мы тогда размещали по всему региону баннеры со словами: "Счастливый Донецк и счастливый Донбасс возможны только в составе единой Украины", — вспомнил Ахметов.

Владелец "Шахтера" добавил, что и сегодня обратился бы к жителям оккупированных территорий с тем же посланием. "Донбасс Арена", открытая в 2009 году к чемпионату Европы-2012, остается одним из самых известных футбольных стадионов Восточной Европы. После начала российской агрессии в 2014 году "горняки" были вынуждены покинуть Донецк и с тех пор проводят домашние матчи в других городах Украины.

