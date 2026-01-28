Видео
Главная Спорт Сборная Украины обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2026

Сборная Украины обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2026

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 23:32
Сборная Украины по футзалу обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата Европы. Сине-желтые противостояли команде Чехии.

Сборная Украины обыграла Чехию и вышла в плейоф турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Перед последней игрой группы Украина, как и Чехия, сохраняла шансы на продолжение борьбы, поэтому матч имел решающее значение для обеих команд.

Украина доказала свой уровень

Счет в матче был открыт в конце первого тайма. Игорь Чернявский обыграл соперника на левом фланге и с острого угла отправил мяч в сетку ворот. Уже через минуту украинцы удвоили преимущество — после вбрасывания мяча голкипером Александром Суховым Евгений Жук подставил ногу и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме сборная Украины довела счет до разгромного. На 23-й минуте Даниил Абакшин воспользовался ошибкой чешского игрока и забил в пустые ворота, а затем оформил дубль после розыгрыша углового.

Чехия смогла сократить отставание, однако Назар Швед своим голом снял вопрос о победителе матча. В конце встречи чехи отличились еще раз, однако на итоговый результат это уже не повлияло.

В четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу сборная Украины сыграет против Франции — победителя группы A, которая набрала семь очков в трех матчах.

Чехия — Украина 3:5

Голы: Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 — Чернявский, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Литва Чехия Футзал Сборная Украины по футзалу Евро-2026 по футзалу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
