Головна Спорт Збірна України обіграла Чехію та вийшла в плей-оф Євро-2026

Збірна України обіграла Чехію та вийшла в плей-оф Євро-2026

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 23:32
Збірна України з футзалу обіграла Чехію та вийшла в плейоф Євро
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футзалу зіграла заключний матч групового етапу чемпіонату Європи. Синьо-жовті протистояли команді Чехії.

Збірна України обіграла Чехію та вийшла до плейоф турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перед останньою грою групи Україна, як і Чехія, зберігала шанси на продовження боротьби, тому матч мав вирішальне значення для обох команд.

Україна довела свій рівень

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму. Ігор Чернявський обіграв суперника на лівому фланзі та з гострого кута відправив м’яч у сітку воріт. Уже за хвилину українці подвоїли перевагу — після вкидання м’яча голкіпером Олександром Суховим Євгеній Жук підставив ногу та переправив м’яч у ворота.

У другому таймі збірна України довела рахунок до розгромного. На 23-й хвилині Даниїл Абакшин скористався помилкою чеського гравця та забив у порожні ворота, а згодом оформив дубль після розіграшу кутового.

Чехія змогла скоротити відставання, однак Назар Швед своїм голом зняв питання щодо переможця матчу. Наприкінці зустрічі чехи відзначилися ще раз, проте на підсумковий результат це вже не вплинуло.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу збірна України зіграє проти Франції — переможця групи A, яка набрала сім очок у трьох матчах.

Чехія — Україна 3:5

Голи: Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 — Чернявський, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Португалії розповів, чому Кріштіану Роналду погано грає за національну команду.

Також раніше з перемоги стартувала в сезоні українська легкоатлетка Юлія Левченко.

Литва Чехія Футзал Збірна України з футзалу Євро-2026 з футзалу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
