Футболісту, який образив збірну України, заборонили грати

Футболісту, який образив збірну України, заборонили грати

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 13:01
УЄФА пом'якшив покарання за скандал після матчу України з Вірменією
Денис Неведров під час виступів у Ф. Фото: росЗМІ

УЄФА виніс остаточне рішення щодо скандального епізоду з гравцем збірної Вірменії з футзалу Денисом Неведровим після матчу проти України на чемпіонаті Європи 2026 року. Справу розглядали в дисциплінарному та апеляційному порядку після резонансної поведінки футболіста на майданчику. 

Відразу після перемоги Вірменії над Україною на Євро-2026 Неведров почав ображати суперника та вихваляти Росію, нагадує "Трибуна". 

Читайте також:

Натуралізований росіянин отримав умовну дискваліфікацію на один матч і випробувальний термін терміном на один рік. Спочатку санкції були суворішими: після звернення Української асоціації футболу УЄФА призначила класичну дискваліфікацію, яка позбавляла Неведрова участі в одному з матчів турніру. 

Денис Неведров
Денис Неведров (другий ліворуч) у збірній Вірменії. Фото: "Супутник" 

Чому УЄФА пом'якшив покарання 

Однак вірменська сторона подала апеляцію, і апеляційний комітет УЄФА її задовольнив. Після цього УАФ спробувала оскаржити пом'якшення покарання, але отримала відмову. Регламент не дозволив українській стороні продовжити процедуру. 

В офіційному поясненні УЄФА зазначено, що апеляцію УАФ відхилено відповідно до статті 37 Дисциплінарного регламенту, оскільки рішення "не має прямого впливу" на українську асоціацію. Нагадаємо, після матчу групового етапу Євро 2026 з футзалу Неведров вигукував образи на адресу України, а сама зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. 

Нагадаємо, відомий футболіст порадив Кріштіану Роналду якнайшвидше піти зі збірної Португалії.

Аргентинець Ліонель Мессі остаточно відхилив ідею про повернення в каталонську "Барселону" перед завершенням кар'єри.

спорт Вірменія Футзал Збірна України з футзалу Євро-2026 з футзалу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
