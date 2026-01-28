УЕФА смягчил наказание за скандал после матча Украины с Арменией

Денис Неведров во время выступлений в Ф. Фото: росСМИ

УЕФА вынес окончательное решение по скандальному эпизоду с игроком сборной Армении по футзалу Денисом Неведровым после матча против Украины на чемпионате Европы 2026 года. Дело рассматривалось в дисциплинарном и апелляционном порядке после резонансного поведения футболиста на площадке.

Сразу после победы Армении над Украиной на Евро-2026 Неведров принялся оскорблять соперника и восхвалять Россию, напоминает "Трибуна".

Натурализованный россиянин получил условную дисквалификацию на один матч и испытательный срок сроком на один год. Изначально санкции были строже: после обращения Украинской ассоциации футбола УЕФА назначила классическую дисквалификацию, которая лишала Неведрова участия в одном из матчей турнира.

Денис Неведров (второй слева) в сборной Армении. Фото: "Спутник"

Почему УЕФА смягчил наказание

Однако армянская сторона подала апелляцию, и апелляционный комитет УЕФА ее удовлетворил. После этого УАФ попыталась оспорить смягчение наказания, но получила отказ. Регламент не позволил украинской стороне продолжить процедуру.

В официальном объяснении УЕФА указано, что апелляция УАФ отклонена в соответствии со статьей 37 Дисциплинарного регламента, поскольку решение "не оказывает прямого влияния" на украинскую ассоциацию. Напомним, после матча группового этапа Евро 2026 по футзалу Неведров выкрикивал оскорбления в адрес Украины, а сама встреча завершилась победой Армении со счетом 2:1.

