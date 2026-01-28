Видео
Україна
Футболисту, который оскорбил сборную Украины, запретили играть

Футболисту, который оскорбил сборную Украины, запретили играть

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 13:01
УЕФА смягчил наказание за скандал после матча Украины с Арменией
Денис Неведров во время выступлений в Ф. Фото: росСМИ

УЕФА вынес окончательное решение по скандальному эпизоду с игроком сборной Армении по футзалу Денисом Неведровым после матча против Украины на чемпионате Европы 2026 года. Дело рассматривалось в дисциплинарном и апелляционном порядке после резонансного поведения футболиста на площадке.

Сразу после победы Армении над Украиной на Евро-2026 Неведров принялся оскорблять соперника и восхвалять Россию, напоминает "Трибуна". 

Читайте также:

Натурализованный россиянин получил условную дисквалификацию на один матч и испытательный срок сроком на один год. Изначально санкции были строже: после обращения Украинской ассоциации футбола УЕФА назначила классическую дисквалификацию, которая лишала Неведрова участия в одном из матчей турнира.

Денис Неведров
Денис Неведров (второй слева) в сборной Армении. Фото: "Спутник"

Почему УЕФА смягчил наказание

Однако армянская сторона подала апелляцию, и апелляционный комитет УЕФА ее удовлетворил. После этого УАФ попыталась оспорить смягчение наказания, но получила отказ. Регламент не позволил украинской стороне продолжить процедуру. 

В официальном объяснении УЕФА указано, что апелляция УАФ отклонена в соответствии со статьей 37 Дисциплинарного регламента, поскольку решение "не оказывает прямого влияния" на украинскую ассоциацию. Напомним, после матча группового этапа Евро 2026 по футзалу Неведров выкрикивал оскорбления в адрес Украины, а сама встреча завершилась победой Армении со счетом 2:1. 

Напомним, известный футболист посоветовал Криштиану Роналду как можно быстрее уйти из сборной Португалии. 

Аргентинец Лионель Месси окончательно отклонил идею о возвращении в каталонскую "Барселону" перед завершением карьеры. 

спорт Армения Футзал Сборная Украины по футзалу Евро-2026 по футзалу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
