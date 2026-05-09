Украина вернулась в элиту ЧМ по хоккею впервые за 20 лет

Сборная Украины по хоккею официально вернулась в элитный дивизион чемпионата мира. Украинская команда сыграет среди сильнейших сборных планеты впервые за 20 лет.

Для выхода в элиту Украина должна была выполнить два условия в последнем туре дивизиона IA — победить Японию в основное время и дождаться потери очков сборной Польши в матче против Литвы.

Сборная Украины справилась со своей задачей, обыграв японцев со счетом 3:1. После этого все зависело от матча Польша — Литва.

Литовцы открыли счет уже на девятой минуте, а поляки смогли ответить лишь во втором периоде. Основное время завершилось вничью, из-за чего Польша потеряла важные очки и не смогла обойти Украину в турнирной таблице.

"Сине-желтые" завершили турнир в топ-2 и гарантировали себе путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

Последний раз Украина выступала в элите еще в 2007 году. Всего на высшем уровне сборная провела девять сезонов подряд — с 1999 по 2007 год. Лучшим результатом сборной стало девятое место на чемпионате мира 2002 года и выход на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити.

После вылета команда даже опускалась в дивизион IB и определенный период не могла выбраться из низших дивизионов мирового хоккея.

По итогам ЧМ-2024 Украина вернулась в дивизион IA, а уже через два года смогла пробиться обратно в элиту.

